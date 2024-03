Jako nůž máslem projeli hokejisté Hradce Králové do čtvrtfinále play off. V předkole vyřídili Vítkovice nejrychlejším možným způsobem 3:0 na zápasy. Tahle série byla úplně jiná než loňské semifinále, na ledě bylo pouze jedno mužstvo, Mountfield dominoval a po sobotní výhře 3:1 v Ostravě po zásluze postupuje.

Hradečtí hokejisté jsou ve čtvrtfínále play off, když v předkole vyřadili Vítkovice. | Foto: Deník/Petr Kotala

„Vítězství v sérii předkola play off si moc vážíme, protože Vítkovice mají dobrý tým a myslím, že hlavněv druhé polovině sezony podávaly dobré výkony,“ uvedl hradecký trenér Tomáš Martinec a dodal: „Chtěl bych tým pochválit za soudržný výkon. Každý hráč se obětoval pro tým, což myslím, že bylo hodně důležité.“

PAŘÍK NEMUSÍ PLATIT

Jeho svěřenci šli na ledě soupeře do vedení hned na začátku čtvrté minuty, kdy se prosadil lotyšský obránce Freibergs. Hradec přidal po jedné brance i v následujících dvou třetinách. Přesilovky postupně využili Blain a Jergl. Ridera už se zmohla pouze na snížení porážky, v úplném závěru se o něj postaral Fridrich a gólmana Paříka připravil o vychytanou nulu.

„Mrzí mě to z toho důvodu, že bych si rád připsal další čisté konto, nemrzíz toho důvodu, že nemusím nic platit do kasy,“ smál se po skončení utkání i tak spokojený dvaadvacetiletý brankář.

Ten přitom na východ Čech přišel až na konci základní části, okamžitě si však vybojoval místo jedničky a má možnost chytat první play off extraligové duely v kariéře. „První zápas byla trochu nervozita, pak jsem se do toho ale dostal a připravoval jsem se na další jako na každý jiný,“ uvedl Pařík.

Práci mu navíc výrazně ulehčili jeho spoluhráči. „Kluci hráli skvěle jak do útoku, tak do obrany. I když mi tam pár puků vypadlo, tak mi obránci pomohli tím, že je odpálili do bezpečí,“ pochvaloval si rodák z Neratovic.

Vítkovice mají po sezoně! Z Hradce je poslal na dovolenou Kanaďan

Mountfield postupem mezi nejlepších osm celků splnil svůj sportovní cíl, při aktuální formě by však mohl pomýšlet i výš a třeba i zopakovat loňskou jízdu, která skončila až v extraligovém finále. „Za postup do dalšího kola jsme rádi, ale už teď začíná příprava na další,“ uzavírá Lukáš Pařík.

Na jméno soupeře si Lvi počkají do úterý, protože Liberec vyrovnal sérii s Olomoucí na 2:2. Jisté je však to, že to bude jeden z dvojice Pardubice, Sparta.