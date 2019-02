Hradec Králové -Žádné velké průtahy se nakonec nekonaly. Kouč PAVEL PAZOUREKsi vzal po minulé sezoně čas na rozmyšlenou a rozhodl se zůstat. Prvoligové hokejisty HC VCES Hradec Králové tak povede i v následujícím roce. V těchto dnech cepuje své „podřízené“ v letní přípravě. „Proběhne výhradně v domácích podmínkách,“ říká přemýšlivý lodivod.

Pavel Pazourek | Foto: DENÍK/David Taneček

Rozhodl jste se zůstat na hradecké lavičce. Bylo to složité uvažování?

Ani ne. Na závěrečné schůzce po sezoně jsme se domluvili, že budu pokračovat. Dá se říci, že zájem byl z obou stran.

Mužstvo je v plném proudu letní přípravy. Co všechno máte v plánu?

Bude to hodně podobné jako u jiných mužstev. Rozdíl je pouze v soustředěních. I v první lize jezdí některé týmy do zahraničí. My se však budeme připravovat v domácích podmínkách. Pro kvalitní trénink máme v Hradci dobré možnosti.

Suchá fáze vám skončí se závěrem června. Kdy se chystáte na led?

Je škoda, že musíme na led až o týden déle, než jsme původně plánovali (27. července – pozn. red.). Hned v úvodu srpna nás čekají náročné zápasy Tipsport Cupu a nebudeme pořádně rozehraní.

Sparta, Liberec, Pardubice a extraligový nováček z Mladé Boleslavi jsou všechno atraktivní soupeři. Bude to pro hráče velký test?

Jistě. Je dobře, že si kluci zahrají s tak kvalitními soupeři. Vnímám to jednoznačně pozitivně. Bude to o něco víc než jen přípravná utkání.

V kádru došlo k několika změnám. Odešli Haluza, Sakrajda, Šeda, Toužimský, Táborský se připravuje s Pardubicemi. Není to příliš ztrát?

To se uvidí. Je jasné, že odešli kvalitní hokejisté, ale doufám, že hráči, kteří přišli, je dokážou nahradit. Uvidíme, jak se s tím porvou. Záleží jen na nich.

Největší posilou se zdá být Patrik Moskal, který vás trápil ve čtvrtfinálové sérii s Kometou Brno…

Patrika znám velmi dobře. Má už hodně za sebou. Bezesporu je to kvalitní hokejista, a pokud zapadne do týmu, bude posilou.

Přesto se asi shodneme, že mužstvo by potřebovalo doplnit. Kde nejvíce?

(rozesměje se) Myslím si, že všude. Jak v útoku, tak v obraně máme v sestavě díry. Jestli se chceme udržet ve špici ligy, tak je potřeba přivést ještě tři velice kvalitní hráče.