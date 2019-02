Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Jede na vlně. Měl vlastně svůj klasický zápas. Jeden gól dal, na druhý přihrál. Jak se sluší na (s převahou) nejproduktivnějšího obránce extraligy.

Přesto zadák Petr Zámorský po zápase se Spartou, jež ve 40. kole nejvyšší hokejové soutěže, vyhrála v Hradci Králové 3:2, zněl naštvaně.

„Zápas jsme odmakali. Jenže nic z toho. Na dojem se nehraje, tři body jsme neurvali,“ řekl.

Proč?

Udělali jsme tři chybičky v první třetině a oni to potrestali. Nemyslím, že bychom byli horší v té první třetině, ale oni dali góly.

Klasicky jste měli proti Spartě střeleckou převahu.

Nás tohle poslední dobou docela trápí, snažíme se házet všechno do branky. Ale musíme tam být asi ještě důraznější, nejsme moc produktivní. Měli jsme hromadu střel, mám pocit, že zase kolem čtyřiceti, snažíme se to tam házet.

Jak to vylepšit?

Pracujeme, abychom se v koncovce zlepšili, tak snad to bude brzy vidět i v zápase. Každý musí být zodpovědný za svůj výkon, beci, aby dostali před branku puky, útočníci aby to tam dokopali. To je jediná cesta.

Se Spartou jste uhráli jen dva body. Nesedí vám?

To bych neřekl, třeba teď jsme hráli dobrý hokej, čtyřicet minut jsme byli lepší. Jenže jsme si to prohráli na začátku. Je velká chyba inkasovat tolikrát. Nechci říkat, že je pak lehké zápas zvládnout, ale když vedete 3:0, hraje se vám strašně dobře, i když jste venku.

Jak se hrálo vám osobně? Sparta byla dost defenzivní.

Mně se hrálo dobře. Byl jsem právě až překvapený, že jsem měl hodně prostoru, když jsem rozvážel puky. Ale to je vlastně úplně jedno. Chtěli jsme body a ty nejsou.

Prokletý Machovský. A Sparta

Není to ten klub, který před pár lety vládl. Sparta Praha má svoje problémy, v tabulce hokejové extraligy je až devátá a bojuje o postup do předkola play off. Možná se nakazila od své fotbalové sestry, rovněž slavného ale tápajícího týmu.



Přesto má rudý celek oblíbeného soupeře v této sezoně. Bohužel, je to Hradec. To se ukázalo i v úterý v podvečer, kdy Pražané vyhráli ve 40. kole nejvyšší soutěže na stadionu u Labe 3:2.



Opět se Mountfield nedokázal vypořádat s Matějem Machovským, gólmanem Sparty. „Chytal skvěle,“ ocenil po právu hvězdu kouč Pražanů Uwe Krupp. Pravdivá slova…



Východočeši vypálili na Machovského třicet osm ran. Hosté jich měli jen třináct. Přesto vyhráli. Machovský byl hlavní položkou sparťanského úspěchu.



Dalo se to však čekat. Hradec na Spartu v této sezoně neumí. Za čtyři zápasy uhrál jen dva body za výhru v prodloužení. Na konci září bral vítězství v O2 aréně. Jinak prohrával. 0:4 venku, dvakrát 2:3 doma. Přitom v každém utkání byl střelecky aktivnější.



Například při prohře 0:4 vypálil Hradec 45 pokusů. Domácí jen 27. Celkové Mountfield poslal na Machovského 143 střel. A dal jen šest gólů. To je hlavní důvod, proč Spartu neporáží.