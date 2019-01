Hradec Králové /ROZHOVOR/ – Blbá nálada svírá nejenom český hokej, ale i ten slovenský. Na Deutschland Cupu Vůjtkovi hoši propadli, porazili jen v prodloužení Spojené státy, Švýcarům ani Němcům nedali ani gól. „Jsme na tom ještě hůř než Češi," ušklíbl se hradecký obránce Remné Vydarený, člen neúspěšné slovenské reprezentace.

René Vydarený z Hradce (vlevo) opouští kluziště po zásahu pukem. | Foto: ČTK/Roman Vondrouš

Náladu asi nemáte moc dobrou, že?

Jediným pozitivem toho zápolení, jestli to tak mohu nazvat, byl zápas s Amerikou, který jsme otočili ze stavu 0:3. Potom už to nestálo za nic, především co se týče útoku. Všichni jsme z toho byli skleslí.

Je slovenský hokej v podobných problémech jako ten český?

My jsme na tom ještě hůř. Máme mnohem méně kvalitních hokejistů, domácí liga se drží jen zuby nehty. Se slovenským hokejem to nevypadá moc dobře.

Několik hráčů z Evropy v Německu bojovalo o letenku na olympiádu v Soči. Nemáte dojem, že jste si přibouchli vrátka?

Moc velkou hlavu si z toho nedělám. Pořád je to jen příprava. Velké závěry bych z toho nedělal. Olympijská sezona je hrozně náročná. Kluci z KHL stráví spoustu času v letadle, každý druhý den hrají zápas. Je toho na ně hodně.

I na vás. V Hradci jste nejvytíženějším hráčem mužstva, do toho se musíte rvát o Soči. Věříte, že vás trenér Vladimír Vůjtek neopomene?

Já nevím. Vážně ne. Do nominace ještě nějaký čas zbývá. Mým jediným přáním je zůstat zdravý. Když se to podaří, udělám pro Soči maximum. Strašně mě to láká, nějaká šance přede mnou je.

Po smutném reprezentačním víkendu jste se vrátil do hradecké kabiny. Dýchla na vás všudypřítomná vítězná nálada?

Doufám, že mě chlapci zase zvednou. (okolo prochází Jaroslav Kudrna: Nezapomeň říct, žes v nároďáku okolo sebe neměl pořádný spoluhráče) No vidíte, tady je pohoda. Tohle hecování mi chybělo. Je příjemné se sem zase vrátit. Doufám, že začneme tam, kde jsme skončili.

Jestli si povede stejně skvěle, na to je asi zvědavý každý. Už dnes v Litvínově můžete potvrdit famózní venkovní bilanci.

Máme náročný los. Litvínov, pak derby, zápas na Kometě, v příštím týdnu televizní zápas. Pět zápasů v devíti dnech, to děkuju pěkně. Bude to jen o jídle, o spánku a hokeji. Na nic jiné myslet nemůžeme. Před pauzou jsme si dokázali, že můžeme hrát výborný hokej. V taktice rozhodně nic měnit nebudeme.

Vrcholem týdne bude páteční derby s Pardubicemi. Fanoušci se už nemohou dočkat.

To je mi jasné. (usmívá se) Pro Hradec to je velká věc, každý to tady zdůrazňuje, že v pátek máme Pardubice. Přiznám se, že se těším na tu náladu okolo, na vyprodaný stadion. Musím naše fanoušky pochválit, jak tím žijou. A nejenom derby. I v předchozích zápasech to byla paráda. Snaží se nás hecovat, mají originální nápady jako třeba na Slavii. Jen ať jim to vydrží i nadále.