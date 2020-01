„Když jsme přišli na stadion, líbily se mi dresy hokejistů a hlavně to, že je spolu máme stejné,“ prozradila Krkonošskému deníku statečná slečna, jež se stala tváří zápasu, na který si k radosti pořadatelů a organizátorů našla cestu skvělá návštěva 1210 diváků.

Právě slušivý růžový dres podepsaný všemi hráči byl jedním z dalších darů, které si Vendulka z utkání odnesla domů.

Když procházela s maminkou pod kotlem trutnovských fanoušků, skandovali příznivci její jméno.

„To se mi moc líbilo. Po zápase jsem byla také ráda, že jsem mohla chodit po ledě s Ondrou, mávat lidem a dostala jsem sovičku.“

Jak také prozradil tatínek, šla s ní hned večer i spát.

„Na hokej za vámi zase ráda přijdu,“ loučila se Vendulka s domácí hráčskou kabinou. Mimochodem, hokejisté obou mužstev netradiční duel zakončili společnou večeří. Že mohly pomoci dobré věci, si pochvalovaly oba celky. Však také vedle zástupců domácího oddílu předával šek mladé slečně kapitán Severočechů Michal Oliverius.

Za všechny účastníky z řad hokejistů a realizačních týmů pak akci zhodnotil sportovní manažer Trutnova Ondřej Poul.

„Jsem nesmírně pyšný na obě dvě mužstva, diváky, partnery, no prostě na všechny. Kdybych to jmenoval, jsme tady do zítra. Nejvíc jsem pyšný na Vendulku a její rodinu, protože to jsou pro mě největší bojovníci a dlouho jsem nepoznal tak nadšené a pozitivní lidi. Jsem hrozně rád, že Vendulka u toho byla s námi a že si mohla vychutnat i děkovačku a následně pokřik v kabině. Ten upřímný dětský úsměv, ta radost, to je k nezaplacení. Nebyl jsem sám, komu šly slzy do očí,“ stojí v prohlášení Poula na webových stránkách klubu.

Sobotní večer se v Trutnově povedl a výsledek zápasu byl tentokrát „jen“ pomyslnou třešničkou na vydařené akci.