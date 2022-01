Pěkné číslo…

Hokejovou extraligu si však útočník Jan Berger zahrál spíše příležitostně, i když vlastně „odjakživa“ figuruje ve službách Hradce Králové. I nyní je jeho hráčem, druhou sezonu však hostuje na slavné adrese, ve Vsetíně. „Byl to dobrý krok,“ hodnotí přesun dvaatřicetiletý odchovanec Hradce.

V létě jste se mohl vrátit, že?

Minulou sezonu, jak se chýlila ke konci, tak se mi na Vsetíně celkem dařilo a v létě mi volali z Hradce, že by mi byli schopni nabídnout smlouvu.

Proč jste volání nevyslyšel?

Nějakým stylem mi naznačili, že by moje kroky spíš směřovaly do Kolína. A když jsem si dal pět a pět dohromady, tak mi bylo jasný, že by šlo hlavně o pomoc Kolínu. Moje úloha by byla tam. To mi nedávalo smysl.

To je málo?

Má to tři roviny.

Povídejte.

S Kolínem jsem jednal už rok předtím. Čekal jsem nějakou odezvu, ale pak se mi ani neozvali. To se mi v tu chvíli moc nelíbilo.

Pochopitelné. Druhá věc?

Na Vsetíně se mi podařilo vybudovat si pozici, v play off jsem byl nejvytíženější útočník. Když člověk přejde do jiného týmu, musí znovu dokazovat, že si zaslouží prostor, což se nemusí vždy podařit.

A co ta poslední?

Zvolil jsem tým, který má ambice. Nechtělo se mi mít jen cíl nesestoupit. Po těch letech v hokeji něco vyhrát nebo aspoň hrát o vysoké příčky a ne jen něco zachraňovat.

K týmu Mountfieldu se však vrátil trenér Tomáš Martinec, který na vás vždy dal. Neříkal jste si, že byste šanci v extralize dostal?

Hráčů, které má rád, je víc. (usmívá se) A já si hlavně úplně nemyslím, že je jenom na něm, jak se pohybují mezi Hradce a Kolínem. Mluvil jsem s ním, přesto jsem nevěřil, že by byla šance na Hradec nějaká větší.

Vy jste něco podobného zažil v sezoně 2018/19, kdy jste byl poslán po zranění do Vrchlabí. Kouč Martinec měl zájem, abyste se vrátil na play off, ale už se to nepodařilo. Nemáte to v sobě?

Určitě se to v tom odráží. Veškeré zkušenosti.

Nejste na klub nabroušený?

(přesvědčivě) V žádném případě. Vyhýbám se negativnímu myšlení, to by přece pro mě nemělo žádný prospěch. Jsem pozitivní. Přeju klukům, ať něco dosáhnou. Na hokeje se podívám, snažím se vzít si něco pro sebe.

Co vůbec říkáte na Hradec, který je aktuálně první v extralize?

Zatím to vypadá úplně výborně. Povedlo se jim postavit mančaft až neskutečně. Mají tvrdé obránce, šikovné hráče. Liga je vyrovnaná, oni přesto otočí spoustu zápasů.

Čím to?

Vždycky jim zahraje více než polovina týmu dobře, to je základ. Proto se nepotýkali s žádnou krizí.

Zpět k vám. Předloni v létě jste začal hrát druhou ligu za Dvůr Králové. Trošku to vypadalo na konec profesionální kariéry. Byla podzimní nabídka ze Vsetína vysvobozením?

Udržoval jsem se v nějaké formě, proto mi přišlo škoda ji nevyužít. Vlastně jsem ani nebyl pod tlakem.

Jak to myslíte?

Šel jsem do toho s tím, že to může dopadnout jakkoli. Buď si zahraju posledních pár zápasů v kariéře, nebo se stane něco jiného. Což se vlastně stalo. (usmívá se) Proto mi dalo smysl to protáhnout o další sezonu, chci ukázat, co jsem se naučil.

Vsetín se vám zamlouvá, že?

Ano, celé město žije hokejem, odráží se tam doba, kdy získávali tituly. Koho člověk potká ve městě, ten to sleduje. Navíc je tam krásná příroda, to máme s manželkou rádi. Hokej mě aktuálně hodně baví.

Vsetín se drží na špici první ligy. Myslí na postup?

Že by se vyhlásilo, že se to musí udělat, to ne. Podmínky nejsou postavené tak, že to určitě uděláme. Na druhou stranu je postavený kvalitní mančaft, proto chceme jít co nejdál. Ale srovnatelných týmů je několik, bude to o detailech.

Abyste postoupili do extraligy, musíte vyhrát první ligu a pak zvládnout baráž se čtrnáctým celkem elitní soutěže. Je to spravedlivé?

Vůči první lize je to nefér. Vloni jsme byli v semifinále play off, byli jsme pomlácení, spousta hráčů vypadla. Moc si neumím představit hrát finále a pak ještě baráž. Těžkej klíč…

Čas milníků: 100. gól, 500. duel



Zažívá týdny, kdy, jak by řekl komentátor Robert Záruba, přepisuje historii. Hokejista Jan Berger, útočník Vsetína s kořeny v Královéhradeckém kraji, překonává v první lize jeden milník v kariéře za druhým.



Jan BergerZdroj: DeníkPřitom vlastně sám netušil, že něco takového přijde.



„Je to hezký,“ netají kluk z Náchoda, který naskakoval v extralize za Hradec. „Ukazuje to, že jsem se nějakou dobu v profesionálním hokeji udržela zanechal nějakou stopu,“ raduje se dvaatřicetiletý bojovník.

Zásadními pro něj byly dva duely na přelomu roku. Na konci toho minulého sice Vsetín padl ve Frýdku- Místku, ale statistici započítali Bergrovi stou asistenci v druhé nejvyšší soutěži. Po Silvestru se pak na stejnou metu dostal i v gólech – přispěl k výhře nad Kolínem, mimochodem královéhradeckou farmou.



„Je to nějaká shoda náhod,“ usmívá se. „Většinu kariéry jsem nebyl nějaký TOP scorer. Statistiky jsem nikdy nějak výrazně nevnímal, “ přípomíná, že je ceněn především za neústupnost, houževnatost. „Sport se dneska točí hodně kolem statistik. Kluci, kteří bodují, jsou nejvíce sledovaní. Přitom většina lidí, která se vyzná ve sportu, řekne je to trochu blbost, že jsou důležité i jiné věci. Kdybych se víc soustředil na góly a asistence, byl bych dneska asi známější a dostal třeba i větší prostor v extralize,“ přemítá.



V ní zatím nastřádal necelou padesátku vystoupení (vliv na to měl i fakt, že Hradec si ho vždy držel jako chlapa „na zavolání), zato v první lize by měl ve středu v Jihlavě pokořit mnohem vyšší číslo: Čeká ho zápas číslo 500!



„Vždycky jsem se spíš soustředil na týmový výsledek a práci pro mužstvo, ale tak jsem se dostal do profesionálního hokeje. Někteří to dokázali ocenit víc, někteří míň,“ rekapituluje. „Jsem rád, že hraju takovou dobu.“