Hradec Králové /FOTO/ - Hokejová extraliga: V předposledním kole základní části Hradec padl. Nájezdový maraton lépe zvládla Mladá Boleslav.

Až v sedmé sérii nájezdů byl rozhodnut zápas 51. kola hokejové extraligy. Hradec v něm prohrál s Mladou Boleslaví 1:2 a jeho naděje na třetí místo mizí. Bylo to velmi bojovné utkání. Oba týmy o něco hrají. Boleslav by se ráda dostala do elitní šestky, Hradec se chtěl posunout na 3. místo a v play off se vyhnout obhájci titulu z Brna.