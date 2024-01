Souboje Mountfieldu HK s Libercem jsou vždy pořádně vyhecované. Ten poslední na severu Čech navíc přinesl řadu nečekaných věcí. První třetina zápasu se hrála kvůli dlouhému zkoumání druhého gólu domácích neuvěřitelných 63. minut. Hradec dokázal utkání vyhrát, přestože prohrával po osmi minutách 0:3. Posedmé v řadě se při jeho zápase prodlužovalo, čímž vyrovnal liberecký rekord z loňské sezony.

Tomáš Pavelka v nájezdech rozhodl o výhře Hradce v Liberci. | Foto: se svolením Jiřího Prince/BTL

„Je to sladké. Sice jsme teď bodovali hodně zápasů v řadě, ale moc jsme nevyhrávali. Když ukradneme bod navíc z prodloužení nebo nájezdů, je to vždy lepší,“ řekl po výhře 4:3 po samostatných nájezdech hradecký obránce Tomáš Pavelka.

Z 0:3 na 4:3! Emoce, tresty a velký obrat. Hradec zvítězil v Liberci na nájezdy

Právě on proměnil ten rozhodující a způsobem, který zaujal. Pavelka nic nevymýšlel napřáhl až ke stropu a puk dělovkou poslal za bezmocného Krále v liberecké svatyni.

„Tento typ nájezdu, který jsem jel, jsem okoukal od Bobbyho Janka a taky jsme ho trochu trénovali. Měl jsem ho v plánu, a i na střídačce jsem hlásil, že to možná udělám. Trenér brankářů mi poradil, abych to zkusil na lapačku,“ popisoval Pavelka.

Mountfield přitom do utkání nevstoupil vůbec dobře a rychle prohrával o tři branky. „Možná dobře, že jsme góly dostali na začátku a měli před sebou celý zápas. Paradoxně nám to trochu uvolnilo ruce,“ pokračoval Pavelka.

Východočeši se poté opravdu nakopli, skvěle napadali a ještě do druhé sirény srovnali krok. „Řekli jsme si, že když už tečeme 0:3, tak do toho můžeme jít naplno a nebát se. Jsem rád, že jsme potom zabrali a zase to dotáhli do prodloužení. Teď budeme mít trochu volno a můžeme zase dobře potrénovat,“ dodal Pavelka. Další zápas čeká na Lvy v pátek na ledě Mladé Boleslavi.