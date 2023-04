Poslední krok je nejtěžší, o tom se přesvědčuje hradecký Mountfield. Ani na druhý pokus Vítkovice nedorazil a semifinále tak zítra od 17.00 pokračuje šestým zápasem na východě Čech.

Hokejisté Vítkovic (v bílém) v pátém semifinále extraligového play off proti Hradci Králové. | Foto: Deník/Petr Kotala

Bohužel! Hokejisté Hradce Králové v pátém utkání semifinálové série sahali na ledě Vítkovic po postupu do finále, v zápase vedli po první třetině 2:0, jenže soupeř se zlepšil a hlavně trestal. Ze dvou přesilovek vyrovnal a maratonský duel rozhodl v druhém prodloužení po krásném sólu bek Patrik Koch. Z čerstvého vánku se počasí mění na dusno. Hradec pořád vede 3:2 na zápasy, ale na koni jsou Ostravané, kteří znovu vstali z mrtvých.

Hradec promarnil náskok, maratonský duel rozhodl ve druhém prodloužení Koch

„Měli jsme výborný vstup do zápasu, po první třetině jsme vedli, potom jsme však udělali zbytečné fauly, Vítkovice jsme dostali do utkání. Nechci říct, že nás to stálo zápas, ale musíme se z toho poučit a být disciplinovanější, protože při hře pět na pět jsme odehráli skvělý mač,“ řekl kouč Lvů Tomáš Martinec. Šestý duel se hraje zítra v ČPP aréně. Využije Mountfield třetí mečbol, nebo se Vítkovice reálně přiblíží prvnímu obratu z 0:3 v historii extraligového play off?

ZBYTEČNÉ FAULY

Východočeši zvládli úvodní dvacetiminutovku pátého duelu opravdu skvěle. Po schovaných střelách Klímy a Perreta vedli po zásluze o dvě branky. Domácí zase nakopla výměna gólmanů. Obraz hry se změnil a za delší provaz už táhla Ridera. „Byl to dobrý a vyrovnaný zápas, hrálo se sto minut. Bohužel jsme po první třetině polevili a udělali jsme tam fauly. Poté jsme dostali gólyz přesilovek,“ mrzelo hradeckého útočníka Olivera Okuliara. Ten trochu smolně fauloval v prvním prodloužení, tým oslabení ustál, nepřežil až sólo Kocha, který v čase 98:59 překvapil Kiviaha a rozhodl o tom, že série bude pokračovat znovu na soutoku Labe a Orlice.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

„Rozhodl jeden ušmudlaný gól ve druhém prodloužení,“ mrzelo beka Mountfieldu Mislava Rosandiče. V pátém klání chyběl pro zranění Marek Zachar, duel zase nedohrál klíčový bek Jank, který po srážce s vlastním spoluhráčem odkulhal z ledu s bolestivou grimasou. „Nějak se to na nás sype, ale myslím si, že v této fázi sezony vůbec nezáleží na tom, kdo nastoupí. Každý se vydá na úplné maximum,“ má jasno Rosandič.

Hradec nevyužil druhý mečbol, zápas měl přitom výborně rozehraný. Je jasné, že atmosféra v kabině se trochu mění, což si však hráči nepřipouští. „Stále vedeme 3:2. Doma se budeme snažit sérii ukončit,“ věří v dnešní výhru Rosandič.

SROVNALI JSME KROK

Vítkovice naopak budou chtít vrátit semifinále do Ostravar arény, kde by se v případě jejich dnešního vítězství hrál rozhodující sedmý zápas. „Sil máme dost a věřím, že to ve čtvrtek v Hradci potvrdíme, bude to znovu pouze o maličkostech,“ nechal se slyšet kapitán ostravského celku Dominik Lakatoš a zároveň dodal: „Je před námi stále spousta práce. Dokázali jsme s nimi vyrovnat krok a udělali jsme z toho dobrou sérii. Bude to válka až do samotného konce. Jsme na to připraveni.“

Zdroj: David Hekele

Lvi doufají, že Pendolíno z Ostravy zastaví. Pomoci by jim v tom měla zaplněná hala, která je hnala i během velikonočního víkendu, teď budou fanoušci potřeba víc než kdy dřív.