Odpočinek si však moc neužil. Na konci týdne prožil pořádně hektické dny. Vyzkoušel si hned tři role.

Ta je mu nejbližší, samozřejmě. I když tentokrát ji zvládl v jiném módu než je zvyklý. Na Hokejovém turnaji veteránů, které pořádal místní spolek Retro Hockey League, hájil barvy charitativní organizace Sport Hradec Cup, jejíž je patronem.

V pátek si zahrál jeden zápas, v sobotu finálové klání – a to pořádně vypjaté. Po duelu proti Magistrátu Pardubice slavil se spoluhráči obhajobu triumfu.

A poznával, jaký je amatérský hokej. „S Dušanem Salfickým jsme se o tom bavili,“ připomněl brankáře (mistra světa), který hájil pardubické barvy. „Profesionální hokej má jasná pravidla. Každý má svoje místo, emoce jsou řízené a někdy i cílené. Tady je to jiné. Tady vidíte čistou oduševnělou radost z hokeje,“ líbilo se mu.

Moderátor

V pátek večer si vyzkoušel další novou profesi. Stal se moderátorem Královského plesu, tradiční hradecké hokejové slavnosti.

Partnerkou mu byla tanečnice Veronika Lálová. „Moc jsme se nepřipravovali, vzali jsme to trošku alternativně. Ale mně ta držka pořád nějak jede,“ smál se obránce.

Před plesem byl nervózní, napětí z něj však spadlo. Zvládl i sólovou pětiminutovku, kdy se jeho spolumoderátorka chystala na taneční vystoupení. „To mi dalo zabrat. Jednu chvíli už jsem nevěděl, co dál, ale pak mi něco docvaklo. To mi zvedlo sebevědomí,“ popisoval.

Slzy na ledě

Třetí záležitost ho čekala v sobotu odpoledne. Tým ze Sport Hradec Cup mu uspořádal benefici na ledě.

V týmu si zahrál s manželkou Ivetou, pětiletým synkem Simonem či dvěma kamarády z dětství Paľem a Jozefem. Jejich příjezd do Hradce přitom vůbec nečekal. „Zapřísahal jsem se, že nebudu plakat, ale nešlo to. Když běžela videa na kostce…“ Do kamery ho pozdravila například rodina, u níž bydlel před devatenácti lety při angažmá v Kanadě, promluvila maminka i další.

Frühauf dojetí neskrýval.A to vlastně celý víkend.