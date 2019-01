Východní Čechy - Všechny tři týmy z trutnovského okresu se tuto sobotu ve druhé lize radovaly z vítězství. Dvůr a Vrchlabí doma bodovaly naplno, Trutnov urval výhru v prodloužení.

První tříbodový zisk pod trenérem Malinským oslavili hráči Dvora Králové, kteří na domácím ledě přehráli celek Řisut jasně 6:2. Čtyřmi body se na výhře podílel hráč utkání Jiří Půhoný.

Pouze o branku méně zaznamenal vrchlabský Stadion, v jehož dresu na sebe výrazně upozornilo stále rozehranější hvězdné duo Jaroslav Bednář & Jaroslav Hlinka. Prvně jmenovaný zaznamenal branku a asistenci, druhý se na výhře 5:2 podílel dvěma gólovými přihrávkami.

Dvoubodové vítězství slavil Trutnov. Draci přivítali nejlepší tým soutěže Sokolov, na zadek si před ním ale nesedli. V normální hrací době skončil duel nerozhodně 2:2 a v prodloužení domácí využili přesilovku Váchovým vítězným gólem. Podkrkonošské trio tak přispělo k demolici skupiny Sever, s jejímiž účastníky si v sobotním podvečeru poradilo všech sedm týmů skupiny Střed.

Dvůr Králové – Řisuty 6:2

Fakta - branky a asistence: 3. Luštinec (Matějíček), 7. Půhoný (Tondr), 14. Hoskovec (Půhoný, Franc), 20. Franc (Matějíček), 35. Fořt (Půhoný), 56. Půhoný (Hoskovec, Ježek) – 6. Náprstek (Fortelka), 59. Kučera (Keszi, Kolářík). Rozhodčí: Hornáček - Pechánek, Roischel. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 350. Třetiny: 4:1, 1:0, 1:1.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Čáp - Karlík, Pokorný, Petira, M. Tondr, Franc, Matějíček, Vitebský - Panna, Valášek, Fořt - Půhoný, Hoskovec, Dušek - Sedláček, Havlas, Luštinec - Ježek, Kocián.

Dvorští hokejisté na domácím ledě odehráli velmi povedený zápas, který se divákům musel líbit. Proti vcelku rozjetému týmu Řisut otevřel skóre už po necelých třech minutách hry Luštinec, na jeho ránu pod horní tyčku ale dokázal záhy odpovědět Náprstek. Druhý gól Rodosu přidal Půhoný, na jehož úspěch ještě v úvodní třetině navázali Hoskovec a v poslední minutě dvorský odchovanec Franc.

Také prostřední dvacetiminutovka nabídla diváků hromadu šancí, prosadit se ale dokázal pouze Fořt, jenž ukázkově využil nabídky s chutí hrajícího Půhoného.

V poslední periodě už se utkání spíš jen dohrávalo. V 56. minutě nejprve Půhoný trefou na přední tyč korunoval svůj skvělý výkon gólem na 6:1 a poslední slovo patřilo soupeři, který minutu před koncem Kučerou upravil na konečných 6:2 pro Rodos.

Vrchlabí – Kobra Praha 5:2

Fakta - branky a asistence: 2. A. Půlpán (Vágner), 21. Bednář (Hlinka), 22. Berger (Matějček, Pilař), 45. Bláha (Bednář, Vágner), 51. Jirků (Bláha, Hlinka) – 44. Kasík (Šmerha, Verbík R.), 45. Šteiner D. (Šmerha, Kasík). Rozhodčí: Markovský – Bubela, Řezníček. Využití: 7:7. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1016. Třetiny: 1:0, 2:0, 2:2.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup - Vágner, Bendík, Vašíček, Bučko, Havránek, Jirků, J. Moník - Bláha, Hlinka, Bednář - Berger, Matějček, Pilař - T. Půlpán, Kastner, Mrňa - Chalupa, Urban, A. Půlpán - Hozák.

Podruhé za sebou si do DD Elektromont arény našla cestu více než tisícová návštěva a fanouškům za přízeň poděkoval už po 75 vteřinách hry Aleš Půlpán, jenž pomstil vyloučení bráchy Tomáše, v útočném pásmu „vykoupal“ hostující obránce a poslal svůj tým do vedení. Posléze nebyl Pražanům uznán gól pro postavení hráče v brankovišti a další změna stavu tak na sebe nechala čekat až do startu prostřední části. To si s gólmanem Sochůrkem nadvakrát poradil Jaroslav Bednář, na jehož branku navázal chvíli poté využitou přesilovou hrou Berger.

Vrchlabští v dalším průběhu hry neproměnili řadu šancí a trest přišel v nástupu do třetí třetiny, kdy hosté udeřili dvěma góly v rozmezí pouhých šestnácti vteřin. Nervozita na tribunách ale dlouho netrvala. Hned za dalších 13 sekund (!) totiž zvýšil na 4:2 Bláha a definitivu domácím dala branka Tomáše Jirků z 51. minuty, při níž si druhý kanadský bod připsali jak útočník Tomáš Bláha, tak Jaroslav Hlinka.

Trutnov – Sokolov 3:2p

Fakta - branky a asistence: 32. Martinec (Vácha, Semorád), 35. Ukhin (Kalla, Fedulov), 65. Vácha (Pražák, Janoušek) – 27. Trapl (Přindiš, Vrána), 53. Čejka (Trapl). Vyloučení: 4:7, navíc Rohan (S) 10 minut OT. Využití: 2:0. Diváci: 402. Třetiny: 0:0, 2:1, 0:1 – 1:0.

HC BAK Trutnov: Ašenbrenner - Vácha, Leder, Pražák, Suvorov, Suk, Kynčl, Špetla – Kubinčák, Martinec, Semorád - Fedulov, Kalla, Ukhin - Chytráček, Janoušek, Jakub Tatar - M. Poul, Krsek, Křížek.

Rok 2019 v Trutnově patří remízovým výsledkům. V lednu už počtvrté se Draci se soupeřem dělili o body. Proti Dvoru Králové a Klatovům z toho byl zisk jednoho bodu, posledně na ledě pražské Kobry i nyní proti Sokolovu ale svěřenci trenéra Petra Váchy brali body dva.

A výhra nad Sokolovem se zatraceně počítá, vždyť jde o nejlepší tým dosavadního průběhu sezony napříč všemi skupinami druhé ligy.

První polovina zápasu žádnému překvapení nenasvědčovala. V 16. minutě nejprve hosté neproměnili trestné střílení, ve 27. minutě už ale gólmana Ašenbrennera překonal útočník Trapl.

Stav 0:1 trval až do 32. minuty. V jejím úvodu srovnal stav Martinec a za pouhé tři minuty otočil skóre druhým gólem navrátilec do sestavy Ukhin (2:1).

Třetí gól mohl přidat v samostatném nájezdu Kubinčák, místo toho ale přišlo vyrovnání z hole Čejky a následovalo prodloužení. V tom byl hostům na 2+10 minut vyloučen Rohan a přesilovku Draci využili, když v čase 64:46 rozhodl o zisku druhého bodu obránce Lukáš Vácha.



Další výsledky 33. kola:

Jablonec nad Nisou - Klatovy 7:6p, Nymburk - Děčín 3:0, Kolín - Mostečtí Lvi 6:3, Letňany - Bílina 3:2.



Aktuální tabulka:

1. Vrchlabí 31 109:72 67 2. Jablonec 31 146:105 64 3. Kolín 31 120:86 55 4. Nymburk 31 108:102 49 5. Trutnov 31 96:106 45 6. Dvůr Králové 30 108:110 35 7. Letňany 31 74:135 20



Příště (ve středu) se hraje:

Nymburk - Vrchlabí, Kolín - Trutnov, Letňany - Dvůr Králové.