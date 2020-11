/FOTOGALERIE/ Vynikajícího výsledku dosáhli v sobotu večer hokejisté vrchlabského Stadionu. Svěřenci trenéra Václava Baďoučka na vlastním ledě přehráli jihlavskou Duklu výsledkem 4:2, ačkoliv po úvodní třetině prohrávali rozdílem dvou branek.

Chance liga v sobotu nabídla velmi atraktivní partii, ve které vrchlabští hokejisté překvapivě udolali favorita z Jihlavy. | Foto: Anton Martinec

Klub z Vysočiny je dvanáctinásobným mistrem republiky, pětinásobným vítězem Spenglerova poháru, momentálně však působí ve druhé nejvyšší domácí soutěži.V ní se po sérii čtyř výher a sedmi zápasů, v nichž bodoval, mohl probojovat do čela tabulky, to by však musel bodovat v bráně Krkonoš.