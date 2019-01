Hradec Králové /FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ - Německý trenér s českými kořeny Peter Draisaitl přijel s hokejisty HC Mountfield na minikemp do Hradce Králové, ale smlouvu ještě nemá.

Překvapení na úvod. Německý trenér s českými kořeny Peter Draisaitl (47) nemá s Mountfieldem smlouvu. Ve hře je i varianta, že by nový extraligový hokejový tým z Hradce Králové vedl někdo jiný.

Ale spíše to vypadá, že se nic měnit nebude.

„Skoro celý můj tým by sem měl jít. A to je pro mě hrozně důležité a při jednáních zásadní," vysvětlil bývalý německý reprezentant.

Těšíte se po všech kotrmelcích na práci v Hradci Králové?

Přijel jsem už v pondělí a podíval se, kam bych mohl jít. A hlavně s kým. To se všechno bude řešit.

Mluvíte v podmiňovacím způsobu. Copak není jisté, že budete trénovat hradecký Mountfield?

Smlouvu žádnou nemám. Je variantou, že u toho ani nebudu.

Jak je možné, že ještě nemáte smlouvu?

Jak se otevřelo téma přesunutí klubu, tak tohle asi spadlo pod stůl. Pořád se to řešilo mezi mým agentem a panem Blažkem (bývalý generální manažer HC Mountfield – pozn. aut.), který ale zničehonic přestal fungovat a od té doby se nic nedělo.

V Českých Budějovicích se pracuje na tom, že by tam mohla být první liga. Je to také možnost? Po dvou dnech v Hradci byste se vrátil zpátky…

Ne. Druhá liga není pro mě. To už mám za sebou. Všechno jsem si vypracoval sám, v životě jsem nebyl druhý trenér. Všechny chyby a všechny průsery jsem si pokaždé udělal sám.

Jaké jsou procentuální šance, že se s vedením hradeckého týmu dohodnete?

Čísla po mně nechtějte. Poslední informace jsou takové, že skoro celý můj tým by sem měl jít. A to je pro mě hrozně důležité a při jednáních zásadní. Kdyby šla jenom půlka, měl bych velké pochybnosti.

Řekl vám někdo z budějovických hráčů: Sorry trenére, ale do Hradce nejdu?

Tak tvrdě to ještě nikdo nepostavil. Kromě Aleše Kotalíka, což je v jeho případě pochopitelné.

Tvrdíte, že prakticky celý tým bude působit v Hradci. Zbude vůbec nějaké místo na hradecké hráče?

Spousta otázek ještě není vyřešena, tudíž vám na to nechci odpovídat, abych pak nevypadal jako debil. Faktem ale je, že mužstvo v Budějovicích je postaveno. A vzhledem k novým svazovým pravidlům (povinnost nasazovat dva juniory) a s přihlédnutím k tomu, že by ještě někdo měl přijít, musel bych možná čtyři obránce a čtyři útočníky oželet. Máme prostě spoustu věcí k řešení. Pro mě jako trenéra bylo ovšem ze všeho nejdůležitější prohlášení majitele, že o tom, kdo bude v Hradci hrát extraligu, rozhodnu já. Jinak bych se cítil jako politický klaun a těch je v této zemi dost. (usmívá se)

Dost hráčům, v drtivé většině těm hradeckým, budete muset říct, že mají smůlu.

No právě. Není to o tom, že najednou budete vybírat z tolika hráčů, ale vy jim musíte také říct, že se do sestavy nevejdou. A to taková sranda není. Na druhou stranu dělat taková rozhodnutí je věcí trenéra.

Slovo NE budete muset říct možná třiceti hráčům. To jste coby trenér těžko někdy zažil, ne?

Máte pravdu. A už se na to moc těším. (hořce se pousměje) Nějaká komunikace nyní proběhne. Uvidíme, co vyřešíme. Určitě se pozdravíme, podáme si ruku, ale za dva dny se moc nepoznáme.

Suchá příprava už končí. Sejít byste se měli znovu až v červenci, kdy půjdete na led. Učiníte předtím už nějakou selekci?

Nemůžeme jít s více než padesáti hráči na led. Snad mě nikdo nezabije, ale to se zvládnout nedá. Rád bych byl konkrétnější, ale teprve to budeme řešit.

Hodně to asi spadne na hradeckého kouče Jiřího Kučeru, který zná místní hokejisty detailně.

Ano. Jeho názor bude rozhodující. Já sice vím, kdo a kde hrál extraligu, ale to není zas tak důležité.

Během angažmá v Českých Budějicích jste našel plno známých, kamarádů, k městu máte vztah. Dokážete hradecký klub přijmout za svůj?

Měl bych se s tím vypořádat celkem rychle. V době, kdy rodiče emigrovali do Německa, tak jsem se musel také rychle zorientovat. Neuměl jsem řeč, musel jsem se přizpůsobit v hokeji. To jsou zkušenosti, ze kterých dodnes těžím. Všechno mám postavené na tvrdé a poctivé práci, na loajalitě pro toho, kdo mě platí a kdo mi dává práci. Na druhou stranu, slza mi asi ukápne. V Budějovicích jsem si našel krásný byt, město bylo fajn, do Německa kousek. Ale když podepíšu Hradci, tak to bude se vším všudy.