Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Hradecký hokejista Petr Koukal netají ambice na olympijský úspěch.

Petr Koukal na tréninku hokejové reprezentace před olympijským startem turnaje. | Foto: ČOV/Pavel Lebeda

Je na své první olympiádě. Dočkal se v pětatřiceti, pomohl mu i fakt, že NHL zatrhla účast v Koreji hvězdám nejlepší soutěže světa.

A také nezdolnost vítěze a bojovníka, jak Petra Koukala označil kouč reprezentace Josef Jandač.

„Trenér ví, jaký jsem hokejista i člověk. Jeho hodnocení mě potěšilo,“ říká Petr Koukal, jediný hráč Hradce v české nominaci.

Váš spoluhráč z Mountfieldu Jaroslav Bednář tvrdí, že máte na medaili. Souhlasíte?

Ano, myslím, že je šance veliká. Říkat něco jiného by bylo pod úroveň.

V čem je síla mužstva?

Tým je tak nějak vyvážený. Máme dobré hráče na přesilovky, na oslabení, gólmani jsou výborní.

Také je zkušené. Pomůže to?

Může to hrát roli, hlavně s ohledem na změnu taktiky během utkání.

Co musíte udělat, abyste opravdu uspěli?

Cíl je jasný. Tomu se musí všichni podřídit, každý hráč musí šlapat pro tým. Možná naše zkušenost má ještě jednu výhodu. Máme kluky, kteří nepotřebují honit body, aby si jich někdo všimnul, aby získali zahraniční angažmá. Přesilovky prostě nemůže hrát každý a u nás je to všem jasné. To je plus.

Hnala vás od začátku sezony vidina šance na olympijskou nominaci?

Byl jsem v širší nominaci, ale člověk na to během sezony nemůže myslet. Ale pak přišel přípravný turnaj v Moskvě. Přišel jsem na sraz a hned jsem věděl, o co se hraje.

Bude turnaj bez hráčů z NHL vyrovnanější?

Určitě. I když naši kluci hráli předloni na Světovém poháru dobře, pro nás je to výhodné. Musíme si přiznat, že Kanada, USA, Rusko, Švédsko disponují v NHL větší kvalitou.

Kdo je podle vás favoritem olympiády?

Rusko. Oni se teda jmenují kvůli dopingovému skandálu jinak, ale prostě kluci z CCCP. (směje se) Favorit je jasný a k tomu se bude hledat černý kůň.

Bude jím Česko?

Věřím tomu.

Na zahajovacím ceremoniálu jste nebyli. Co závěrečný?

Bylo nám řečeno, že se musíme snažit, abychom v Koreji tak dlouho vydželi.