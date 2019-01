Hradec Králové /HOKEJ/ – Podle předsedy představenstva hradeckého hokeje je klub bez dluhů a v zisku.

Plánované sobotní ,,Poslední rozloučení“ s hradeckým hokejem, otevřený dopis primátorovi Zdeňku Finkovi, výrazná nevole vůči klubovým šéfům. Fanklub hokejistů HC VCES Hradec Králové se pustil do akce, která nemá v novodobé historii klubu obdoby.



Nespokojení příznivci hradeckých barev plánují uskutečnit protestní nótu během zítřejšího zápasu s Duklou Jihlava. Poslední kapkou byl odchod kapitána a dlouholeté ikony klubu Jaroslava Roubíka do Ústí nad Labem. „Protest vyvolaný mimo jednání s představiteli klubu mi nepřipadá fér a mrzí mě to,“ říká předseda představenstva HC VCES Hradec Králové a zároveň náměstek primátora Martin Soukup. „Když byl v minulosti jakýkoliv problém, spojil jsem se s předsedou fanklubu a vše jsme společně vyřešili.“



Jablkem sváru není sportovní výkonnost, nýbrž nespokojenost s prací vedení. Fanoušci se domnívají, že Hradec má mít výrazně vyšší ambice, a odkazují se na zveřejněnou Strategii rozvoje hokejového klubu, kterou si nechalo představenstvo HC VCES vypracovat v roce 2007. Jedním z plánovaných úkolů bylo získaní finančně silného partnera, který by klub dovedl během pěti let do extraligy.



„Ano, přiznávám. To se nám nezdařilo. A beru to na sebe. Do všeho zasáhla ekonomická krize. Firmy nemají peníze na rozdávání. Paradoxně se nám na druhou stranu daří navyšovat finanční příjem od našich partnerů. To je pozitivní,“ argumentuje Martin Soukup.



Podle předsedy představenstva by generální partner, pokud by se v Hradci měla hrát extraliga, musel do klubu ročně „napumpovat“ minimálně padesát milionů korun po dobu pěti let. „Sehnat dnes takového sponzora, je takřka nemožná záležitost, a bez něho nemůžeme vyhlašovat extraligové plány. Nebudu hnát klub to baráže, když nejsou zajištěny adekvátní podmínky. To bych byl sebevrah,“ poznamenává Soukup.



Členové fanklubu poukazují na nižší počet reklam, které plní ledovou plochu, a zpochybňují ekonomickou kondici oddílu. „To zásadně odmítám. Klub je bez dluhů, akciová společnost je v zisku,“ rázně vzkazuje předseda představenstva.



Klub disponuje s rozpočtem zhruba třiadvaceti milionů korun, v letošní sezoně přispělo Město Hradec Králové částkou okolo devíti milionů korun. Ovšem svůj sponzoring ukončila společnost ČEZ prodej – jeden z hlavních přispěvatelů. Klub tak přišel zhruba o tři miliony. „Město Hradec se rozhodlo nakupovat elektrickou energii přes burzu a ČEZ nezvítězila. Její krok je tedy logický,“ tvrdí Martin Soukup.