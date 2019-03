V pondělí se potkali na zimáku. Odevzdávali výstroj, svoje věci naházeli do aut. Obránce Filip Pavlík vyrážel na kemp národního mužstva před mistrovstvím světa. Pořád v něm byl kyselý pocit z toho, že hokejový Hradec vypadl ve čtvrtfinále play off extraligy jasně s Brnem. „Když se něco nepovede, je to neúspěch,“ říká bek.

Váš spoluhráč Radek Smoleňák řekl, že to byla ostuda.

Prohráli jsme 4:0. Na to se kouká špatně. Neuhráli jsme ani jeden zápas. Ale výkony nebyly špatné. Chyběl nám kousek něčeho, co by nás dovedlo k vítězství.

Čeho?

Zlobila nás koncovka, to byl hlavní důvod. Bez gólu se vyhrát nedá. Šance jsme si vytvářeli, hráli jsme do těla. Ale bohužel jsme selhali. Brankář Čiliak se tam dobře postavil. Trefovali jsme jeho nebo hráče před ním.

Šlo o kvalitu?

Na každého gólmana existuje recept, ale nám se na něj nepodařilo přijít.

Je Kometa tak silná?

Ne nadarmo dvakrát po sobě získala titul. Mají zkušenosti i kvalitu. Ale my jsme věděli, co nás čeká.

Řešili jste vypadnutí se spoluhráči?

Každý si k tomu chtěl něco říct. Nenechali jsme to vyšumět. I když jsme měli pěknou sezonu, tak jsme nedělali, že se nic nestalo. Byli jsme zklamaní, chtěli jsme udělat úspěch, ale skončili jsme takhle brzy.

Vy osobně jste byl jednou z tváří týmu. Před play off jste byl po Hradci na plakátech. Cítil jste odpovědnost?

Každý má svoji roli a s ní musí být spjatý. U nás je důležitý první i poslední hráč mančaftu. Kdokoli by byl na tom plakátu, tak by nesl nelibě, jak to dopadlo. Já nejsem výjimka. Ale byla to pocta.

Jaká byla vaše osobní sezona? Usadil jste se v národním týmu.

Fajn, bavilo mě to. Základní část byla dobrá. Nastavil se nějaký koncept, zapojilo se víc mladých hráčů. A hrál se jiný hokej.

Může to být dobrý vklad do příštích sezon?

Myslím, že se to bude do budoucna jen zlepšovat. Každý bude vědět, co má hrát. Může se nám podařit udělat úspěch.

Budete u toho?

Proč bych nebyl? Mám kontrakt na další rok.