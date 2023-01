Fakta - branky a nahrávky: 1. Flynn (A. Najman, Frolík), 10. Ordoš (Derner), 42. Frolík (A. Najman, Flynn) – 59. Lev (Lalancette). Rozhodčí: Hribik, Pilný – Kajínek, Hynek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 5583. Třetiny: 2:0, 0:0, 1:1. Bílí Tygři Liberec: Kváča – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Štibingr, Kolmann – Birner, Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek, Rychlovský – Vlach, Šír, Dlouhý. Trenér: Augusta. Mountfield Hradec Králové: J. Růžička – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, K. Lang – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Lev, Novák – Morong, Štohanzl, Pajer. Trenér: T. Martinec.

Východočeši na severu republiky nezačali vůbec dobře. Domácí hned z úvodního tlaku poslal v 52 vteřině po pohledné kombinaci do vedení Flynn. Na začátku 10. minuty bylo ještě hůř. Ordoš využil chyby v hradecké rozehrávce, natlačil se před Růžičku a bekhendem zvýšil.

V prostřední části byl k vidění svižný hokej s šancemi na obou stranách. Více ze hry měl Liberec. Ve 36. minutě se po akci Dernera dostal k dorážce Rychlovský, jeho pokus však těsně přeletěl hostující branku. Domácí i nadále svůj tlak stupňovali a do tříbrankového vedení je mohl dostat Nedomlel. Urostlý obránce však ani nadvakrát překonat Růžičku nedokázal.

Tygry to však mrzet nemuselo, protože do poslední třetiny vstoupili stejně dobře jako do samotného zápasu. Najman zpoza branky našel volného Frolíka a zkušený forvard zvýšil už na 3:0. Hradečtí trenéři se pokusili se zápasem něco udělat. Při početní výhodě jedenáct minut před koncem zápasu odvolali brankáře, gólový efekt se však nedostavil. Branky se tak příznivci Mountfieldu dočkali až při závěrečné power-play, když korigoval Lev.

Hradec prohrál i druhý víkendový zápas. Po prohře 1:4 v Pardubicích tentokrát nestačil na Liberec. Po čtyřech porážkách v řadě se mu znovu přiblížily týmy pod sebou. Už v úterý by proto potřeboval doma vyzrát na Karlovy Vary. Utkání v ČPP aréně bude začínat v 18 hodin.