/ANALÝZA/ Zasloužený úspěch! Pět let to trvalo, ale když to přišlo, tak to stálo za to. Hokejisté Hradce Králové se vypořádali se všemi nástrahami čtvrtfinále a po parádní sérii s Libercem, kterou zaslouženě ovládli 4:1, jsou po dlouhém čekání opět mezi nejlepšími čtyřmi týmy Česka!

Čtvrtfinále: Hradec Králové - Liberec. | Foto: ČTK

Symbolicky se tak děje v jubilejní desáté hradecké sezoně mezi extraligovou elitou. Tým trenéra Tomáše Martince, velkého hradeckého patriota, navíc proti Tygrům ukázal, že má ohromnou sílu, díky které nemusí být tento úspěch tím posledním. Pojďme si připomenout klíčové okamžiky, které Lvy vystřelily do boje o medaile. Deník přináší šest důležitých bodů, bez kterých by postup nejspíš nevyšel.

1. FAKTOR MACHOVSKÝ

Veni, vidi, vici. Tenhle známý citát Julia Caesara dokonale sedí na představení Matěje Machovského. Ten do série proti Liberci naskočil od druhého duelu, kdy Hradec prohrával. Zkušený gólman předváděl skvělé výkony, deptal střelce soupeře a hlavně pomáhal k důležitým výhrám. Jeho bilance? Čtyři zápasy, čtyři výhry a úspěšnost zásahů téměř 93%!

Gólman Matěj Machovský vychytal Hradci Králové ve čtvrtfinálové sérii s Libercem třetí výhru.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

„Úžasně to vychytal, velký díl postupu jde právě za ním, opravdu nás podržel,“ řekl na jeho adresu obránce Bohumil Jank. Machovský exceloval, navíc spoluhráčům výrazně pomáhal s rozehrávkou, což je i jeho hlavní výhoda proti Kiviahovi. Finský gólman sice v prvním zápase nedovedl tým k výhře, ale nic nepokazil, trenéři prostě vsadili na kolegu, který místo už nepustil. Nikde však není psáno, že v semifinále se role neobrátí. Mountfield může těšit hlavně to, že má dva špičkové a vyrovnané gólmany, to se bude hodit.

2. MISTROVSKÉ TAHY

Už před play off to avizoval kouč Tomáš Martinec. „Máme 25 hráčů a každý by si zasloužil hrát.“ Zdálo se to spíše jako fráze, ale hradecký stratég to se svými kolegy úspěšně ukázal v praxi. Jeho změny měly grády. Dvakrát zůstal sedět kapitán Radek Smoleňák, který byl během základní části dlouho zraněný. První zápas nehrál Radek Pilař, ale místo si úspěšně vybojoval.

Nadšený Jank po postupu: Celou sezonu na něčem pracuješ a tohle je ta odměna

Na severu Čech navíc ve čtvrtém duelu série poprvé naskočil Matěj Chalupa a zápas gólem a asistencí rozhodl. Ten největší tah už byl popsán v prvním bodě. Posadit Kiviaha, který tým držel celou základní část a do branky poslat Machovského se ukázalo jako pravý mistrovský tah. „Máme široký kádr, dva výborné gólmany. Chtěli jsme rozložit zátěž na co nejvíc hráčů,“ řekl už po sérii skromně Martinec.

3. PŘÍMÝ POSTUP

Do posledního kola základní části se mezi sebou oba rivalové prali o přímý postup do čtvrtfinále. Nakonec ho o bodík bral Hradec, který před sebe Liberec nepustil. Tygři se přes zrádné předkolo prokousali, ale proti Plzni (3:2 na zápasy) ztratili mnoho sil, které jim chyběly. Pouze na začátku měli malou výhodu, když Mountfieldu chvilku trvalo, než se dostal do zápasového tempa. Od druhého mače už měl ale na ledě navrch. Lépe bruslil, soupeře mačkal.

„Rozhodně to bylo znát. Navíc po skončení základní části mělo několik hráčů šrámy. Přímý postup dal čas na doléčení. S velkou pokorou řeknu, že jsme i díky tomu byli v každém zápase o něco lepší,“ uvedl hradecký kouč. Tady se jasně ukázalo, jaki základní část může být důležitá pro play off. Hradec navíc může zpětně těšit, že čtvrté místo si zajistil výhrou v derby nad Pardubicemi. To se neomrzí.

4. ÚVODNÍ BRANKY

Všech pět duelů série mělo jedno společné vodítko. Hradec v každém zápase proti Liberci vstřelil úvodní branku. To mu rozhodně dodalo na sebevědomí, naopak soupeř musel v každém utkání dotahovat, což stojí mnoho sil. A přesto, že Severočeši všechny zápasy dokázali pořádně zdramatizovat, borci ze soutoku Labe a Orlice vítězili. „Vždycky jsme dali o jeden navíc, proto jsme byli úspěšnější,“ poznamenal Jank.

5. JEDEN CÍL

Hodili vlastní ego za hlavu a jdou za společným cílem. Na sérii proti Liberci bylo krásně vidět, jak hradecká kabina drží pospolu. Vždy musel někdo zápas pouze sledovat z tribuny, ale ani to nedělalo problémy. Všichni hráči mají svoji důležitou roli a tak se i chovají.

Čtvrtfinále: Hradec Králové - Liberec.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Východočeši navíc ukázali, co je zdobí už několik sezon. Tým má vyrovnané čtyři pětky a branku může vstřelit každá z nich. Krásný příklad přinesl poslední mač, který přinesl postup. Šest gólů dalo šest různých hráčů. „Nemáme tu jednu dvě velké hvězdy, které by táhly tým. My máme čtyři pětky bojovníku a každý se může prosadit,“ těší tvrďáka Janka.

6. KOTEL TO ROZJEL

Umí za to pořádně vzít. To potvrzují od první sezony v extralize. Hradečtí příznivci patří mezi ty nejlepší v republice. V ČPP aréně Liberci připravili doslova pekelnou atmosféra, v duelech na severu Čech naopak svým hráčům téměř domácí prostředí. Na postupu mají i oni velkou zásluhu. „Bylo to neskutečné, lidé nás tlačili. I když jsme prohrávali, tak nás neustále podporovali. Vyhráli jsme díky nim,“ pochvaloval si gólman Machovský.

Teď si všichni společně užijí semifinálovou sérii, která se do Hradce vrátí po pěti letech.