Mezi nejznámější fanoušky hradeckého hokejového klubu bezesporu patří Nikola "Zaza" Matějčková. Aby taky ne. Na zimák u řeky Orlice chodí už více než dvacet let. Začínala s dědou a bráchou, postupně se přibližovala kotli, až stanula v jeho středu. Ze stupínku hecuje ostatní přes mikrofon, venku hlásí do megafonu, dříve bubnovala i řídila výjezdy. Přitom poslední tři roky na domácí zápasy do ČPP arény dojížděla z Prahy, kde žila. Teď je zpátky v rodném městě a už se těší na zážitky, které přinese nový ročník. Mountfield HK do něj vstoupí ve středu v Litvínově.

Jak dlouho fandíte hradeckému hokeji, kdy jste začala být aktivní v kotli?

Dlouho. (směje se) Hradeckému hokeji fandím od devíti let, takže od sezony 2002/2003. Mladší brácha začal hrát hokej a já se na něj chodila koukat. Děda brával bráchu na áčko a já chodila s nimi. Sedávali jsme v sektoru D a já místo hokeje koukala na kotel. Fascinovaly mě ty bubny a rámus. Řekla jsem dědovi, že se jdu projít a po ochozu jsem došla až nad kotel a tam jsem se potichu, protože jsem se styděla, zapojovala do fandění. Pak už to byla rutina, děda s bráchou na déčko a já do kotle, respektive nad kotel. Postupem času jsem se schod po schodu přibližovala k bubnům a centru dění.

Jaká je nálada v táboře hradeckých fanoušků před startem nového ročníku?

Nemohu mluvit za všechny fanoušky, ale já se už těším na start sezony. Pauza byla dlouhá. Doufám, že se všichni těší a poženou náš tým k vítězství v každém zápase.

Předpokládám, že jste ráda, že skončila nekonečná dopingová kauza, co říkáte na trest pro klub?

Já jsem opravdu ráda, protože se to táhlo opravdu dlouho. Bylo tam hrozných pro a proti. Nejvíc mně vadí ta délka rozhodování. Všichni mají na vyjádření x dní a druhá strana dalších x a pořád dokola. Doslova nekonečný příběh. Trest akceptuji stejně jako klub.

V kádru došlo k výrazné rotaci, vyměnilo se více než dvacet hráčů, jak se vám tým jeví?

Osobně nemám tyto rotace úplně v oblibě, ale věřím trenérům a sportovnímu úseku, že vybrali dobře. Doufám, že budeme zapojovat naše mladé odchovance, protože i v přípravě ukazovali, že dokážou týmu pomoci.

Novým kapitánem zvolila kabina Tomáše Pavelku, spokojenost?

Za mě asi v pohodě volba. Sice je tu Tomáš „jen“ sezonu, ale zvolila si ho kabina, takže určitě věří jeho vůdcovským schopnostem na ledě i v šatně.

Máte nějakého oblíbeného hráče?

Mám ráda Klokana (Martin Štohanzl), znám ho přes 10 let, hrál s bráchou (pozn autora: Štěpán Matějček, hraje za prvoligový Vsetín). Občas si napíšeme a vždycky, když se potkáme, skvěle si pokecáme. Hodně sympatický mi je i Jerglík (Aleš Jergl), ty jeho housličky po góle a neustálý úsměv od ucha k uchu je hodně nakažlivý.

S jakými návštěvami v ČPP aréně byste byla spokojená?

Nalijme si čistého vína. Návštěvnost na hokeji upadá, je potřeba na tom zapracovat všemi možnými způsoby. Kdyby každý zápas začínal čtyřkou, tak bych se nezlobila. (usmívá se) Ideálně mířit nad 4500 lidí.

Co umístění, jaké by pro hradeckého fanouška znamenalo uspokojení?

Cíle musíme mít vždy ty nejvyšší. Každý by chtěl určitě znovu zažít finále extraligy nebo minimálně semifinále. Mně osobně je to jedno. Jednou jsi nahoře, jednou dole, ale fanoušci by měli být konzistentní, za jakéhokoliv stavu a umístění.

Nikola 'Zaza' Matějčková na stupínku v hradeckém kotli..

Máte pořád na starosti venkovní výjezdy? Co vše to obnáší?

Již nějakou dobu výjezdy na starost nemám. V minulé sezoně jsem fanklubu, který výjezdy organizuje, pomáhala. Obnáší to hodně věcí a můžu popsat, jak jsem to dělala já dříve. Najdete nejbližší venkovní utkání a zjistíte si, v kolik a kdy tam hrajete. Na mapách si zadáte cestu a zjistíte čas na trasu, ale pro auto, musíte přidat nějaký čas, protože jedete autobusem, v pátek zase musíte počítat více času než v neděli, kvůli provozu, uzavírky, přestávky. Poté se musíte domluvit s autobusákem na čase a napsat článek na stránky fanklubu. Článek poté přesdílet na všemožné sociální sítě, skupiny a do systému, který využíváme. Na přihlašování se k výjezdům zadat výjezd, aby se fanoušci mohli přihlašovat. Potom už jen hlídat, jak se bus plní a popřípadě se domluvit na propagaci s klubem, nebo to neustále sdílet na sítě.

Chystá kotel nějakou novinku pro nadcházející sezonu?

Úplnou novinku asi ne. Určitě uvidíte v kotli pár choreí, možná nějaký nový chorál, pokud se podaří protavit mezi fanoušky, jinak asi nic velkého.

Kolik zápasu Hradce za sezonu navštívíte?

Poslední tři roky to se mnou bylo horší, protože jsem dojížděla z Prahy, kam jsem se přestěhovala. I přes dojíždění, jsem absolvovala většinu domácích zápasů a několik venkovních. Například zápas play off, pokud nepočítám covid období, jsem naposledy vynechala v sezoně 2012/2013 v Olomouci, protože jsem měla maturitní večírek. Momentálně jsem zpět v Hradci a plánuji jezdit více, ale mám práci, kde musím být v pohotovosti 24/7 a občas se prostě něco stane a já musím prakticky ihned odjet.