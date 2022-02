To byl kauf! Gólman Filip Novotný vychytal ve třetím zápase v hradeckém dresu druhou nulu. Minulý týden přispěl k výhře 4:0 nad Zlínem, včera pak vymazal střelce mistrovského Třince a společně s Ahti Oksanenem měl největší zásluhu na těsné výhře 2:0. Hradecký kanonýr se totiž postaral o obě branky Lvů.

Východočeši se přiblížili prvním Ocelářům na rozdíl dvou bodů.

Urputný souboj, takové bylo utkání nejlepších dvou týmu extraligy. První třetina příliš pohledný hokej nenabídla, Mountfield byl v úvodu aktivnější, svůj tlak ale nevyužil. Na druhé straně měl velkou příležitost Růžička, samostatný únik proměnit nedokázal, když ho vychytal právě Novotný.

Další důležitý zákrok si připsal hradecký fantom v brance v oslabení proti rychlému průniku Ondřeje Kovařčíka. V největší šanci Hradce se v prostřední části objevil Radek Pilař, který se dostal k odraženému puku, odkrytou branku však netrefil. Když už to vypadalo, že utkání směřuje do prodloužení, udeřil Oksanen. Finský sniper se necelých pět minut před koncem rychle protáhl do pásma a střelou pod lapačku prostřelil Kacetla.

V infarktovém závěru měli Oceláři po faulu gólmana Novotného početní výhodu, jenže Oksanen dokázal v oslabení ujet po pravé straně a bekhendovou střelou jistil tříbodovou hradeckou výhru. Mountfield potvrdil, že to na lídra umí, porazil ho potřetí v sezoně.

Extraliga pokračuje v neděli, kdy Lvi hostí Olomouc, utkání startuje v 16 hodin.

Třinec – Hradec Králové 0:2

Fakta – branky a nahrávky: 56. Oksanen (Smoleňák, Lev), 60. Oksanen (Cingel). Rozhodčí: Pražák, Stano – Frodl, Špůr. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:0. Diváci: 1000 (omezený počet). Třetiny: 0:0, 0:0, 0:2. HC Oceláři Třinec: Kacetl – M. Adámek, Jaroměřský, Teper, D. Krenželok, Matyáš, M. Zbořil, Ciura – M. Růžička, P. Vrána, Hrehorčák – O. Kovařčík, A. Nestrašil, Bakoš – Svačina, Marcinko, Chmielewski – R. Szturc, M. Kovařčík, Dravecký. Mountfield Hradec Králové: F. Novotný – Blain, Nedomlel, F. Pavlík, R. Pilař, McCormack, Jank, Šalda – Oksanen, Lev, Smoleňák – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak – Orsava, Koukal, Cingel.