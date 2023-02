Jak se zdá, tak většina čtvrtfinálových sérií krajské ligy by mohla být vyřízená v kvapíkovém tempu. Po středečních druhých zápasech mají tři týmy postupový „mečbol“ a to lze označit za poměrně překvapivý vývoj. Ale pozor, tak jednoduché to zase nebude, protože celky, které jsou nyní o dva zápasy pozadu, se rozhodně nevzdají.