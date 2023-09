Urputný bojovník, který na ledě nevynechá jediný souboj. Navíc má zkušeností na rozdávání, jenž posbíral během několika stovek zápasů v nejvyšší soutěži. Do nové sezony povede hradecký Mountfield s céčkem na hrudi čtyřiatřicetiletý forvard Jan Eberle.

Jan Eberle | Foto: Lubomír Douděra

Tato volba možná kdekoho překvapí. Rodák z Kladna totiž na soutok Labe a Orlice přišel teprve v průběhu loňského ročníku a ke vší úctě nepatří mezi nejvýraznější členy hradecké kabiny. Na druhou stranu výše zmíněné vlastnosti z pokorného dříče dělají přirozeného lídra týmu. „Vážím si toho,“ přiznává před pátečním startem sezony Eberle.

Byl jste hodně překvapený, když jste byl zvolen kapitánem?

Mně to oznámili trenéři. Samozřejmě jsem rád, že jsem dostal tuhle roli. Už jsme se o tom bavili s klukama po sezoně. Někteří mi říkali, že by chtěli, abych to byl já. To mě samozřejmě těší, protože je to hodnocení toho, co v kabině děláte. Doufám, že kluky dokážu motivovat, že za mnou půjdou a společně budeme kráčet za vítězstvím.

Lvi na startu



15. září, pátek: Kometa Brno – Mountfield HK (18.00)

17. září, neděle: Mountfield HK – Bílí Tygři Liberec (16.00)

22. září, pátek: Mountfield HK – BK Mladá Boleslav (18.00)

24. září, neděle: Banes Motor České Budějovice – Mountfield HK (17.00)

27. září, středa: Mountfield HK – HC Verva Litvínov (18.00)

29. září, pátek: HC Oceláři Třinec – Mountfield HK (17.00)

Už jste za svoji bohatou kariéru někdy nosil céčko na dresu?

Úplně si na to nevzpomínám, možná na pár zápasů, ale na celou sezonu ne.

Ani v mládeži?

Tam ano, ale to je trošku něco jiného, než dělat kapitána v áčku.

Těší to o to víc, že jste v týmu relativně krátkou dobu, když jste do Hradce přišel v průběhu loňské sezony?

To ano. Beru to jako takovou pochvalu za to, co předvádím na ledě i mimo něj. Já už se nijak nezměním, budu ukazovat to, co umím. Vážím si toho, ale je to i velká zodpovědnost.

Tisková konference Mountfieldu HK před zahájením extraligové sezony.Zdroj: Lubomír Douděra

Už jste o tom mluvil s Radkem Smoleňákem či Filipem Pavlíkem, co funkce kapitána obnáší?

Úplně jsme o tom spolu nemluvili, ale já jsem poznal za extraligovou kariéru docela dost kapitánů a určitě je z každého, co si vzít. Člověk nebude nikdy přesná kopie druhého, ale myslím, že už na to zkušenosti mám.

Vy jste udělali v minulé sezoně obrovský úspěch, když jste skončili druzí, nebojíte se, že fanoušci budou až moc namlsaní? Cílem pro letošní sezonu je čtvrtfinále, ale myslíte, že by se s tím spokojili?

Podívejte se, jak je extraliga vyrovnaná. Loňský rok to jasně ukázal. Tým, který byl po 15-20 kolech na konci tabulky, se mohl za pár zápasů dostat do úplně jiných pater. Všechno je to o pár bodech a tabulka se dělala až na konci. Play off je úplně jiná soutěž. Já jsem to v Hradci zažil i z druhé strany, když jsme s Boleslaví přijeli z jedenácté pozice a za pár zápasů tady bylo po čtvrtfinále. Jak už řeklo vedení, dostat se mezi posledních osm týmů je určitě cíl, za kterým si teď všichni půjdeme. Budeme tomu podřizovat všechno a pak začíná nová soutěž. Tam si stanovíme nový cíl, který budeme chtít splnit.

Mountfield HK na startu sezony: Jasný cíl, nový kapitán i nejistota

Jak jste připraveni na novou sezonu?

Příprava byla dobrá. Zahraniční soupeři ji pěkně osvěžili. Myslím, že jsme dobře trénovali, hodně jsme bruslili. Určitě věřím, že nám to pomůže do startu ligy, na který se celá kabina včetně mě těší. To období dvou měsíců je vždy ohromně náročné. Do prvního ligového zápasu máte daleko, sice hrajete přípravná utkání, ale člověk už se těší, až to vypukne. Naštěstí to poměrně uteklo a je to tady.

Soupiska Mountfieldu HK



Brankáři

Patrik Bartošák 32

Henri Kiviaho (FIN) 31



Obránci

Jérémie Blain (CAN) 55

Ralfs Freibergs (LAT) 17

Michael Gaspar 10

Bohumil Jank 72

Petr Kalina 29

Patrik Marcel 44

Tomáš Pavelka 19

Filip Pavlík 45

René Piegl 18

Matěj Pinkas 7



Útočníci

Jan Eberle 15

Matěj Chalupa 71

Evan Jasper (CAN) 46

Aleš Jergl 26

Christophe Lalancette (CAN) 21

Kryštof Lang 20

Patrik Miškář 56

Petr Moravec 83

Oliver Okuliar (SVK) 8

Lukáš Pajer 13

Radovan Pavlík 98

Jordann Perret (FRA) 94

Radek Pilař 62

Radek Smoleňák 70

David Šťastný 92

Alex Tamáši (SVK) 25

Marek Zachar 69

Máte za sebou devět duelů, pouze jeden byl proti českému soupeři. Bavila vás tahle konfrontace víc, než když se už v přípravě potkáváte s extraligovými soky, a pak se všemi hrajete v sezoně ještě čtyřikrát?

Za mě určitě ano. V mých předchozích týmech to byl takový mix, teď je to opravdu osvěžení. Vypadli jsme z tréninku, jeli jsme hrát turnaj do Švýcarska, kde jsme utužovali partu. Pak jsme byli dva dny v Rakousku, celý tým je pohromadě. Není too tom, že se vidí jen během tréninků či zápasů, ale je spolu pořád. Byl čas i na nějakou srandu a určitě nám to prospělo.

Kádr se oproti loňské sezoně poměrně obměnil, kde vidíte jeho hlavní sílu?

Určitě v rychlosti, houževnatosti. Doufám, že se nám bude dařit být produktivní a věřím, že budeme předvádět podobný hokej jako loni.

Chcete tedy znovu spoléhat na týmové pojetí, když máte čtyři vyrovnané pětky?

Rozhodně. Myslím si, že tým máme opravdu nesmírně vyrovnaný, máme spoustu hráčů, kteří hráli na mistrovství světa a mají hodně zkušeností. Věřím, že tohle je ten správný mix, který povede k tomu, abychom byli co nejsilnější a v sezoně to přetavili právě k vytouženým výhrám.

Zranění a nemoci v průběhu přípravy logicky přišly, jak je však pro sezonu důležité, že jich nebylo tolik?

Když jde tým do sezony kompletní, je to určitě velké plus. Sestava se krystalizuje, trenéři nemusí improvizovat. Byl na to čas, sedlo si to a jsme v plné síle připraveni do prvního zápasu.

Pořád nebyla uzavřena kauza s dopingem. Jak moc je to pro kabinu nepříjemné? Je mi jasné, že z internetu a médií se to do ní dostane…

Máte pravdu, na internetu je toho hrozně moc. Každou chvíli se objeví nový článek. Názory jsou často protichůdné, pak nevíte, co si myslet. Nebudu říkat, že to nevnímáme, ale nám nezbývá nic jiného, než se soustředit na sportovní stránku. Odvádět výkony, tak abychom získali co nejvíc bodů. A co nemůžeme ovlivnit, to by nás nemělo zatěžovat.