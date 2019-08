Do Hradce přijede německý gigant Eisbären Berlín, začíná se v 16 hodin.

A proč poslední? Protože už v pátek vstoupí Hradečtí duelem na ledě britského Cardiffu do Ligy mistrů, již letos nechce klub brát na lehkou váhu. Naopak.

„Bude to ostrý start sezony. I přípravu jsme podřídili tomu, abychom byli připravení na Champions League a konečně na třetí pokus udělali úspěch. Tím by byl určitě postup ze skupiny,“ řekl trenér Tomáš Martinec.

V minulosti to bylo jinak. Hradec bral evropské klání jako přítěžek k náročné extraligové robotě. Šéf klubu Miroslav Schön dokonce prohlásil, že se ve skupině hraje o to, kdo nepostoupí. Štvalo ho vytížení hráčů a také finanční nerentabilita. Klub na účast doplácel, což by se letos mělo změnit.

„Je to výborná myšlenka, pořád je na začátku. Pokud do toho budou přibývat peníze, tak to bude čím dál zajímavější i pro majitele. A nejen po sportovní stránce, po které je to pro týmy zajímavé už teď,“ pronesl kouč Martinec.