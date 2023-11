Obrovské drama slibuje základní část letošního ročníku Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Pro sedmnáct účastníků soutěže je ve hře pouze osm místenek v play off. Krutá realita. Už po třinácti kolech je zřejmé, které kluby vyřazovací část mine, stejně tak, které míří nezadržitelně do bojů o titul. O pozice na šestém, sedmém či klíčovém místě bude však svedena velká bitva - těšme se!

Ve středečním dějství krajské ligy byly k vidění vysoká vítězství, ale i slušné přestřelky. Třeba jako ta na ledě Trutnova, kam dorazil rival z Jaroměře. | Foto: Anton Martinec

Sedm utkání nabídl středeční program 13. kola Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Všechna vítězství pro sebe uzmuli papíroví favorité, ztratili jen hokejisté Nového Bydžova, kteří se na ledě Chocně museli spokojit se dvěma body.

Nadřeli se ale také Bruslaři z Nové Paky, kteří se v Náchodě potkali s tuhým odporem rivala, kterému za šedesát minut dokázali nastřílet pouze dva góly. Suverénnější výhra se možná čekala také od hráčů České Třebové, soupeř z Poličky ale na ledě Kohoutů před návštěvou kola předvedl vysoce disciplinovaný výkon, ani jednou nedovolil favoritovi přesilovku a odměněn byl vcelku příznivým výsledkem.

Bez jediného vyloučeného zvládli zápas také hokejisté novoměstského Spartaku na ledě Opočna, zde se ale zrodil výsledek, jaký by si krajská soutěž raději odpustila. Baroni totiž na vlastním ledě inkasovali rekordních 20 branek. Celá řada hostujících hráčů si výrazně pomohla v tabulce kanadského bodování. Prim se sedmi body hráli Adam Novotný a Štěpán Matějček.

Co se týče individuálního výkonu, zahanbit se nenechal ani vedoucí muž kanadského bodování KL Aleš Půlpán, jenž k vítězství Litomyšle 9:2 nad Lanškrounem přispěl hattrickem a dvěma gólovými přihrávkami.

Hattrick zaznamenal také novobydžovský Daniel Kopecký, jelikož ale soupeř z Chocně v čase 59:43 dokázal stav zápasu vyrovnat na 3:3, znamenala třetí trefa hrdiny utkání "pouze" dvoubodové vítězství.

Skvělé přestřelky sledovali diváci v Chrudimi a Trutnově. V prvním případě si domácí poradili s nevyzpytatelným soupeřem, v jehož brance podruhé v sezoně čaroval Tomáš Rolinek.

Trutnov v derby s Jaroměří prohrával už 0:3, později 2:4 a ještě osm minut před koncem 3:4, přesto s pomocí více než dvou stovek fanoušků skóre otočil a na vlastním ledě získal tři obrovsky cenné body.

Krajská liga - 13. kolo

HC Náchod – BK Nová Paka 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Fakta - branky a nahrávky: 52. Pelda – 33. M. Klust (Horyna), 48. Nevyhoštěný (Kotyza, Hric). Rozhodčí: Pecha - Pluháček, Rezek. Vyloučení: 7:9. Bez využití. Diváci: 84.

HC Opočno – TJ Spartak Nové Město n. M. 0:20 (0:5, 0:6, 0:9)

Fakta - branky a nahrávky: 7. Š. Matějček (Pohl), 8. Š. Matějček (O. Šťastný, Mert), 16. J. Řezníček (Pohl, Dufek), 17. A. Novotný (J. Černý, Bucek), 19. A. Novotný (J. Černý), 25. A. Novotný (J. Černý), 28. J. Řezníček (O. Šťastný, Velinský), 31. J. Řezníček (Š. Matějček), 33. Borovec (Praus), 39. Mert (Pohl, Koudelka), 40. J. Řezníček (Š. Matějček), 48. Bucek (J. Černý), 51. Velinský (J. Černý, A. Novotný), 53. Pohl (Š. Matějček, Mert), 53. A. Novotný, 55. O. Šťastný (J. Řezníček, Š. Matějček), 56. J. Černý (A. Novotný), 57. Š. Matějček (Pohl), 58. Velinský (A. Novotný), 60. O. Šťastný (Pohl, J. Řezníček). Rozhodčí: L. Machač - Kareš, Šesták. Vyloučení: 3:0. Využití: 0:3. Diváci: 140.

Celá řada hráčů si v utkání na ledě Opočna výrazně vylepšila osobní statistiky. Prim hráli tito hokejisté:

Adam Novotný 7 (4+3), Štěpán Matějček 7 (3+4), Jan Řezníček 6 (4+2), Jan Černý a Mikuláš Pohl 6 (1+5), Ondřej Šťastný 4 (2+2),…





HC Kohouti Česká Třebová – HC Spartak Polička 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Fakta - branky a nahrávky: 10. Ostřanský (T. Prachař, Pavlovský), 16. Rozlílek (J. Vašíček, J. Martinec), 25. J. Martinec (J. Semorád), 35. Jelínek (Rozlílek, J. Semorád), 47. J. Martinec (Rozlílek, Leder), 49. J. Semorád – 7. Martinů (Tobiáš), 32. Martinů (Střecha), 54. Martinů (Tobiáš, L. Havlík). Rozhodčí: J. Veselý - J. Kopecký, P. Kopecký. Vyloučení: 3:0. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 359.

Kohouti vyhráli každou třetinu výsledkem 2:1, sled branek byl ale pokaždé jiný. V té první vstřelili první gól hosté, ve druhé patřilo Spartaku až druhé slovo a v závěrečné pak poražení odpovídali na dvě trefy soupeře…



HC Chrudim – SK Třebechovice p. O. 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Fakta - branky a nahrávky: 7. Linhart (Dobiáš, Hybeš), 15. Langr (Hebek), 24. Cvrček (Pavlík, Čáslava), 44. Dobiáš (Brožek, V. Novák), 49. Langr (Z. Formánek) – 20. Jušta (T. Drašnar, Netušil), 35. T. Zahradník (M. Mlateček), 50. V. Kostka (J. Drašnar). Rozhodčí: D. Kolář - M. Javůrek, Dalecký. Vyloučení: 4:5, navíc Jušta (TŘE) 5 minut + OK. Využití: 2:2. Diváci: 190.

HC Trutnov – HC Jaroměř 6:4 (0:2, 3:2, 3:0)

Fakta - branky a nahrávky: 25. Luštinec (Chytráček), 27. Šimoníček (Mostecký, Vondráček), 39. Šlaicher (A. Jirků, Chaloupka), 53. Chaloupka (Vondráček), 56. T. Křížek (Šimoníček), 60. Šimoníček (Smékal) – 9. L. Souček (M. Mach), 13. T. Teuber (J. Kašpar, T. Kocián), 25. Bujňák (L. Souček), 37. Bujňák (T. Kašpar). Rozhodčí: J. Petr - M. Horák, P. Karlík. Vyloučení: 11:13. Využití: 0:2. Diváci: 244.

To byl obrat! Domácí v důležitém souboji prohrávali už 0:3, navíc osm minut před koncem Jaroměřští stále drželi vedení. Závěrečné minuty ale byly ze strany Draků drtivé a kdo ví, třeba právě tohle trutnovské zmrtvýchvstání bude hrát zásadní roli na konci základní části soutěže, kde o postupu do play off budou rozhodovat maličkosti…





HC Litomyšl – HC Orli Lanškroun 9:2 (2:0, 4:2, 3:0)

Fakta - branky a nahrávky: 7. Švec (Bažant, A. Půlpán), 12. Stoklasa (Zahradník, Jankovský), 22. Jonáš (L. Pilař, Barkóci), 35. Stoklasa (O. Bláha, Jankovský), 35. A. Půlpán (O. Bláha), 40. A. Půlpán (Voříšek, Švec), 41. A. Půlpán (Voříšek, Švec), 44. Voříšek (A. Půlpán, Švec), 51. Stoklasa (Zahradník) – 38. Pejcha (Kužílek, T. Markl), 39. Pirkl (Švub). Rozhodčí: Škorpil - Gragar, Najman. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 170.

HC Spartak Choceň – Stadion Nový Bydžov 3:4 sn (2:0, 0:3, 1:0 - 0:0)

Fakta - branky a nahrávky: 5. T. Novotný (Krejza, P. Prachař), 14. M. Novák (J. Polák, T. Novotný), 60. M. Novák (T. Novotný, Záruba) – 32. D. Kopecký (J. Pilný), 36. D. Kopecký (Kloz, V. Petr), 39. M. Němec (Sklenář), rozh. náj. D. Kopecký. Rozhodčí: Vrba - Pecina, Pošvář. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Diváci: 245.

Utkání jako na houpačce. Nejdříve vedení Spartaku, poté bleskový obrat Stadionu, v závěru přesto vyrovnání last minute! Bydžovští musejí být tentokrát rádi i za dva body a vděčí za ně především střelci Danielu Kopeckému!





Utkání Moravská Třebová - Hlinsko bylo odloženo na 29. listopadu od 19 hodin, hokejisté Dvora Králové nad Labem měli ve 13. kole volný los.

Aktuální tabulka Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického krajeZdroj: denik.cz

Program 14. kola - neděle 17.00: Nová Paka - Litomyšl, Moravská Třebová - Nové Město nad Metují, Dvůr Králové nad Labem - Česká Třebová, Náchod - Chrudim, Lanškroun - Nový Bydžov, Polička - Třebechovice pod Orebem. 17.30: Hlinsko - Jaroměř. Volný los mají hokejisté Trutnova.

