O gólu snil, ale tohle nečekal. Štohanzl rozhodl kuriózní brankou proti Motoru

Premiérový gól v extralize si určitě představoval jinak. Nebyla to žádná výstavní trefa do šibenice nebo zakončení po pěkné kombinaci. Vítězná branka na 3:2 Martina Štohanzla v utkání 44. kola extraligy v Českých Budějovicích byla náhodná a kuriózní, čisté svědomí při ní určitě neměl gólman soupeře Dominik Hrachovina. Na to se však historie neptá, hlavní je, že Mountfieldu pomohla k dalším třem bodům. Už zítra od 16 hodin přívítají Východočeši brněnskou Kometu.

Extraliga ledního hokeje Motor ČB - Hradec Králové 2:3 | Foto: Deník/ Jan Škrle