Oblíbený sok. Jenže je to Kometa...

Hradec Králové - V sezoně nepotkali soupeře, s nímž by měli lepší bilanci. Pardon, tedy s výjimkou Chomutova, jenž míří do baráže, do boje o život. Hradečtí hokejisté se ve čtvrtfinále play off potkají se sokem, jenž na první pohled vypadá jako ideální volba.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Kometa Brno. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Pak si ale přečtete jméno soupeře a nadšení zmizí. Mountfield se potká ve vyřazovacích bojích s Kometou Brno, mistrem ligy v posledních dvou letech. „Možná papírově mají nějaké ostřílené hráče, ale tým se jim oproti minulým letům zase tolik nezměnil,“ nechtěl hodit roli favorita na Jihomoravany hradecký útočník Daniel Rákos. Forvard mezi řečí upozornil na jednu zásadní věc. Brno je tým plný rutinérů, kteří ožívají v play off. V posledních dvou letech se ani jednou nedostali do elitní čtyřky, přesto nakonec křepčili s pohárem. „Kometa v play off určitě hraje v jinačí pohodě než v základní části,“ upozornil i Rákos. Ukazuje se to i v poslední době, Brno zapnulo na konci základní části na vyšší stupeň. Například v Liberci, jenž nakonec bral Prezidentský pohár pro vítěze základní části, zvítězilo. Uvidí se, zda bude fungovat vliv bilance v základní části. Kdyby to tak bylo, Hradec by byl na vlně. Kometu porazil ve všech čtyřech utkáních, získal jedenáct bodů. Jedinou ztrátu zaznamenal při výhře na nájezdy. „Jenže liga je vyrovnaná. S Plzní jsme získali jen bod, ale zápasy byly podobné jako s Kometou,“ upozornil útočník Petr Koukal. „My jdeme ze čtvrtého, oni z pátého. Je to těsné, těžko vybírat favorita.,“ doplnil útočník Rákos. Série začíná v pondělí v Hradci. Změnou jsou startovací časy utkání. Kvůli televizním přenosům se začíná i v 19 hodin. Hokejisté Dynama trestali hradecký výpadek Přečíst článek › Program čtvrtfinále play off

1. zápas – pondělí 18. března, 17.00: Hradec Králové – Brno (ČT sport)

2. zápas – úterý 19. března, 19.00: Hradec Králové – Brno (O2 TV Sport).

3. zápas – pátek 22. března, 19.00: Brno – Hradec Králové (O2 TV Sport).

4. zápas – sobota 23. března, 19.00: Brno – Hradec Králové (ČT Sport).



Případně: 5. zápas – úterý 26. března v Hradci, 6. zápas – čtvrtek 28. března v Brně, 7. zápas – sobota 30. března v Hradci.



Vzájemné zápasy v letošní sezoně: Hradec Králové – Brno 4:2, 6:3, 5:4 sn, 3:0.

Autor: Jiří Fejgl