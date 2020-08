Mountfield totiž v prvním zápase na domácím stadionu podlehl Ocelářům vysoko 1:7. I přes brzký konec ve vyřazovací části poháru odehrál Hradec povedené zápasy a Generali Česká Cup může hodnotit pozitivně.

„Samozřejmě se o něco hraje, takže to je vždycky lepší, když je tam chuť turnaj vyhrát. Já to hodnotím dobře a myslím, že se to všem zamlouvá, je to něco jiného, než co bylo doposud, a takové zpestření,“ uvedl pro klubový web Mountfieldu obránce Filip Pavlík.

Ten se ve čtvrtečním utkání postaral o druhou branku Východočechů a výrazně pomohl k výhře 3:2. „Kevin Klíma nějak střílel, odrazilo se to a já jsem to dvakrát prostrčil. Asi tam byl gólman blbě naskládaný, ani nevím, kudy to vlastně prošlo,“ říkal ke své šťastné trefě Pavlík.

Do startu extraligy zbývá ještě dlouhá doba a tak lze očekávat, že letní pohár pro hradecké hokejisty nebyl posledním testem před novou sezonou.

„Bez zápasů to nepůjde, takže určitě ještě něco budeme hrát, ale zatím nic konkrétního nevíme,“ uzavřel zkušený bek.