Obrat dokonán. Horalé dobyli ústecký led, ve čtvrtfinále vyzvou Letce z Letňan

Vrchlabští hokejisté slaví postup do čtvrtfinále play off druhé ligy. Stadion v rozhodujícím pátém utkání série vyhrál na ledě Ústí nad Labem 4:2 a po pátečním domácím vítězství 7:1 dokonal velký obrat.

Je to tam! Vrchlabští hokejisté slaví postup do čtvrtfinále play off. Pečetili jen výhrou na ústeckém ledě. | Foto: Anton Martinec