Fakta - branky a nahrávky: 8. Treille (Rouhiainen, Champagne), 13. Treille, 46. Fleury (Fabre, Deschamps) – 1. Lev (Kalina, Blain), 35. Blain (Moravec, Štohanzl), 40. Blain (Cingel, Lev), 40. Smoleňák (McCormack). Rozhodčí: Rezek, Dehaen – Constantineau, Debuche. Diváci: 3857. Třetiny: 2:1, 0:3, 1:0. Grenoble: Štěpánek – Hardy, Lamarche, Rouhiainen, Raymond, Jalasvaara, Holdener, Dair, Pascal – Treille, Champagne, Aubin – Fabre, Deschamps, Fleury – Poukkula, Nehring, Douay – Quattrone, Koudri, Munoz. Mountfield HK: Kiviaho – Jank, Blain, Pilař, F. Pavlík, Kalina, Gaspar, Rymsha – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Smoleňák, Cingel, Lev – Perret, Štohanzl, Veselý.

Svěřenci trenéra Tomáše Martince měli bleskový vstup do zápasu, když se hned po devíti vteřinách trefil z brejku Lev. Jakoby jim náročný a dlouhý přesun ze severu Evropy ani nevadil.Domácí však dokázali ještě během první periody výsledek otočit ve svůj prospěch. Zásluhu na tom měl v Česku dobře známý Sacha Treille. Ten se postaral o obě branky francouzského mistra.

„Měli jsme velmi dobrý začátek, v prvním střídání jsme vstřelili gól. Ale nevím, co se stalo potom. Do poloviny druhé třetiny nám vůbec nejely nohy,“ hodnotil průběh zápasu hradecký asistent trenéra Petr Svoboda. Od poloviny zápasu se situace na ledě změnila. Hradec začal být aktivnější a byl odměněn i góly. O vyrovnání se postaral v 35. minutě Blain. Zlom utkání nastal v poslední minutě druhé části. Nejprve dostal Mountfield do vedení druhým gólem v utkání Blain a pět vteřin před sirénou zvyšoval na 4:2 kapitán Smoleňák. Domácí hokejisté dokázali ve třetí třetině snížit na rozdíl jediné branky, ale Lvi si už vítězství nenechali vzít.

„Začali jsme hrát trochu lépe, vstřelili tři góly, navíc i v přesilovce, za což jsme rádi. Jsme velmi šťastní, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce,“ doplnil Svoboda. Z dalekého tripu si tedy východočeští hokejisté vezou domu tři body a už tento čtvrtek 8. září je čeká domácí odveta proti Grenoblu. Ve druhém sobotním zápase hradecké skupiny rozstřílela Frölunda německý celek Eisbären Berlín vysoko 7:1 a je v čele tabulky.