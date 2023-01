Parádní obrat! Hradečtí zvrátili zápas na ledě Vítkovic ve třetí třetině

/FOTO/ Dlouho to vypadalo, že se hokejisté Hradce Králové z Ostravy vrátí s nepořízenou, to když na začátku druhé periody prohrávali 0:2. Rychlá gólová odpověď beka Petra Kaliny je však vrátila do hry a Mountfield předvedl parádní závěrečnou část. V té skóroval hned čtyřikrát a z ledu druhých Vítkovic si odváží plný počet bodů (2:5). Na výhru se pokusí navázat už v neděli, kdy v ČPP aréně od 16 hodin přivítá Jágrovo Kladno.

HC Vítkovice Ridera – Mountfield HK (42. kolo extraligy, 27. 1. 2023). | Foto: Deník/Petr Kotala