Sezona vrchlabských hokejistů je u konce. Svěřenci trenéra Tomáše Jirků v úterý proti Letcům z Letňan odehráli další skvělou čtvrtfinálovou partii, v normální hrací době dovedli utkání k nerozhodnému stavu 2:2, který platil i po prodloužení. V samostatných nájezdech ale padla jediná trefa v podání hostujícího Arnošta, jenž ve třetí sérii rozhodl o tom, že do semifinále druhé ligy postoupí tým trenéra Jaroslava Nedvěda.

Hokejistům Vrchlabí končí sezona. Horalé nedokázali sérii proti Letňanům vrátit na pražský led, když doma padli po nájezdech. | Foto: Anton Martinec

Výhra domácích rovná se pokračování sezony, porážka znamená konec. Pro vrchlabské hokejisty byly před úterním utkáním karty rozdány jasně. Svěřence trenéra Tomáše Jirků ale tato těžká situace nevyvedla z míry a také ve čtvrtém zápase série sehráli s favoritem na postup do semifinále hodnotnou partii.

Na špatnou náladu není v play off čas. Doma jsme silní a půjdeme znovu na krev

Čtvrtfinále play off, 4. zápas

Vrchlabí – Letňany 2:3 po nájezdech

Lepší vstup do zápasu měli tentokrát hostující Letci. Hned od úvodních minut se nastěhovali před gólmana Vacka a už po necelých sto vteřinách dvakrát nebezpečně pálil Arnošt. Hráč, který ve Vrchlabí naposledy zaznamenal hattrick, tentokrát neuspěl, trefil se ale v čase 3:21 navrátilec do sestavy Pražanů Kellerstein, jenž po přihrávce Pejchala nemohl zamířit lépe – 0:1.

Možnost srovnat dostali horalé v úvodní přesilové hře, mnoho střeleckých příležitostí si v ní ale nevytvořili a naopak to byli hosté, kteří udeřili podruhé. Na konci 12. minuty znovu přihrával Pejchal a tentokrát Vacka překonal Lukáš Chalupa.

Zbytek první dvacetiminutovky patřil vrchlabskému tlaku, Moník ale zařízení minul, Davida Chalupu vychytal Brázdil a Perička mířil od modré pouze do tyče.

Brankovou konstrukci záhy orazítkoval hostující Kropáček a ve 33. minutě i domácí Chrtek, na další změnu ve skóre se ale čekalo až do 36. minuty. V ní hrál Stadion další další přesilovou hru, Pražané chybovali při střídání a po milimetrovém pasu Kozáka odčaroval Brázdilova kouzla kapitán Urban – 1:2.

Na špatnou náladu není v play off čas. Doma jsme silní a půjdeme znovu na krev

Následovala hromadná bitka, která jen potvrdila, že domácí borci nic dopředu nevzdávají. Nevzdávali se ani fanoušci, kteří stejně jako v pátek vytvořili zápasu pekelnou atmosféru. V ní na startu závěrečné periody dvakrát podržel domácí celek vynikajícími zákroky Vacek, aréna se poté zlobila na arbitry při nepotrestaných atacích proti Chrtkovi a Bendíkovi.

To už čtvrtý duel vrcholil a domácí stále dobývali branku výborného Brázdila. Ten vychytal Chrtka, Fialu i Urbana, až přišel vrchlabský oddychový čas a Východočeši to zkusili v šesti. Tatar ani Chrtek ještě branku nedali, v čase 59:47 ale rozradostnil dvanáct stovek příznivců Patrik Urban a přesnou ranou poslal zápas do prodloužení.

Je vyrovnáno, Patrik Urban právě poslal čtvrtý zápas série do prodloužení!Zdroj: Václav Mašinda

Vteřinu před koncem přitom ještě horalé přežili doslova klinickou smrt, to když Vacek kryl samostatný nájezd Kellersteina. Nastavených dvacet minut nabídlo velké šance na obou stranách, rozhodnutí ale nepadlo a na řadu přišly samostatné nájezdy. Při nich kralovali oba brankáři, pouze na začátku třetí série se prosadil hostující Arnošt. A jelikož za domácí postupně neproměnili Hlaváč, Bláha, Urban, Chrtek ani Krsek, berou třetí bod v sérii Letci a Stadionu pro letošek i tak úspěšná sezona končí.

Letňany jsou tedy po Znojmu a Vyškovu třetím semifinalistou letošního ročníku II. ligy, čtvrtého semifinalistu se hokejoví příznivci dozví až ve čtvrtek, kdy vyvrcholí pátým zápasem taktéž dramatická série mezi Chomutovem a Příbramí. Mimochodem Letňany v boji o finále vyzvou Vyškov, Znojmo si na soupeře musí počkat.

Moment utkání: Do třetí série nájezdů poslali oba trenéři tahouny svých mužstev. Jak domácí Patrik Urban, tak hostující Dominik Arnošt ve čtvrtfinále zaznamenali po jednom hattricku a dohromady každý z nich úctyhodných pět branek! V rozhodujícím momentu ale skóroval pouze jeden. Zatímco Arnošt uspěl, kapitána horalů vychytal Brázdil.

Postup slaví hokejisté Letňan.Zdroj: Anton MartinecFakta – branky a nahrávky: 36. Urban (Kozák, Vacek), 60. Urban (Chrtek, Hlaváč) – 4. Kellerstein (Pejchal), 12. L. Chalupa (Pejchal, Kellerstein), rozh. nájezd Arnošt. Rozhodčí: Jílek, Šperl – Štěpánek, Maňák. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Diváci: 1213. Třetiny: 0:2, 1:0, 1:0 – 0:0, 0:1. Konečný stav série: 1:3.

HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Krinwald) – Pelda, Bendík, J. Kynčl, Duran, P. Fiala, M. Kozák, P. Horáček, T. Perička – D. Chalupa, Chrtek, T. Bláha – Jakub Tatar, P. Urban, J. Hlaváč – Krsek, R. Šlaicher, F. Moník – A. Cerman. HC Letci Letňany: Brázdil (Kopřiva) – T. Kynčl, Čížek, Němeček, L. Chalupa, Lytvynov, Havelka, Z. Fiala – Vacín, Švec, Wojnar – Kropáček, Arnošt, Kastner – Labuzík, Hrala, Uhlík – Pejchal, Turek, Hozák – Kellerstein.

Tomáš Jirků, trenér HC Stadion Vrchlabí: Odehráli jsme výborné utkání se smutným koncem. Jsem přesvědčený, ze jsme si zasloužili vyhrát, ale takhle to proste někdy je. Myslím si, ze by se takovéhle zápasy neměly rozhodovat v nájezdech, ale je to jen můj názor, nechci si stěžovat. Každopádně gratuluji soupeři k postupu, byla to hezká série.

Čelo kanadského bodování play off



1. Patrik Urban (Vrchlabí) 22 bodů (12+10)

2. Martin Šťovíček (Znojmo) 15 bodů (7+8)

3. Viktor Hübl (Chomutov) 14 bodů (5+9)

4. Jan Hruška (Znojmo) 12 bodů (3+9)

5. Ondřej Chrtek (Vrchlabí) 11 bodů (4+7)

6. David Chalupa (Vrchlabí) 11 bodů (3+8)

7. Tadeáš Svoboda (Chomutov) 10 (5+5)

7. Tomáš Svoboda (Znojmo) 10 (5+5)



Vrchlabský gólman Denis Vacek je jedním ze čtyř brankářů, kteří si v play off připsali jednu gólovou asistenci.

Další úterní výsledek: Příbram – Chomutov 3:4 (stav série: 2:2).

Příští program (5. zápas) – čtvrtek 17.30: Chomutov – Příbram. Semifinálové boje odstartují v neděli.