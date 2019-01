Hradec Králové - Hradecký hokejový klub vybral trojici mládežníků Zahradník, Pilař, Šťastný.

Ilustrační foto | Foto: Jan Škrle

Hokejový klub Královští lvi Hradec Králové v nové sezoně znovu ocení nejlepší hráče za každý měsíc napříč třemi nejstaršími mládežnickými kategoriemi.

V týmu mladších dorostenců se titulu mládežníka měsíce září dočkal kapitán Tomáš Zahradník. V šesti zápasech si připsal devět kanadských bodů, navíc dokázal skórovat v prvních pěti utkáních.

„To je hlavně zásluha ostatních kluků," říká skromně Zahradník a pokračuje: „Všichni hrají dobře, pak už to jenom někdo doklepne do brány." A že byl za nejlepšího hráče vybrán právě on? „Vždycky to musí někdo být," říká s úsměvem.

S dosavadními výkony svého týmu je spokojen. „Zatím je to docela dobré, i když některé porážky byly zbytečné. Občas jsme byli lepší a prohráli jsme si to sami. Také máme zbytečná vyloučení, ale celkově hrajeme dobře," podotkl kapitán.

Poslední dvě střetnutí mladšího dorostu přinesla zcela rozdílný obrázek. Nejprve Hradečtí rozdrtili Tábor 8:0. „A to jsme mu mohli ještě nastřílet víc gólů," přikyvuje Zahradník. V neděli však pod Bílou věž zamířil soupeř z nejtěžších, a sice Liberec. S ním Východočeši nevyhráli od ledna 2010 a po nejtěsnější možné porážce 0:1 se neradovali ani tentokrát.

„Přitom to od nás nebylo špatné," potvrzuje Zahradník, že takový výsledek rozhodně neznamená ostudu. „Měli jsme dát góly v první třetině, kdy jsme si vytvořili hodně šancí. Ale nevyšlo to," dodal závěrem.

Starším dorostencům naproti tomu nevychází celý úvod soutěže. To si uvědomuje i Radek Pilař, jenž byl oceněn právě v této extraligové kategorii.

„Není to moc dobré, zatím jsme vyhráli jen dva zápasy. Naposledy jsme v Budějovicích vedli 2:1 a nakonec jsme prohráli 2:3 gólem pět vteřin před koncem," smutní Pilař.

Ke třem brankám a čtyřem asistencím v září se prosadil především díky prostoru, který jako centr první formace dostává. „Na ledě trávím hodně času, za to jsem opravdu rád. Chodím i na oslabení a přesilovky," potvrzuje hráč, který přitom může ve starším dorostu hrát ještě za rok.

Dlouhodobé výkony Radka Pilaře nezůstávají bez povšimnutí reprezentačních trenérů, kteří ho v srpnu povolali do kádru „sedmnáctky" na turnaj pěti zemí v Chomutově.

„Dostal jsem se tam na poslední chvíli, protože jim někdo vypadl," popisuje okolnosti svého nástupu a dodává: „Bylo to pro mě docela štěstí. Každopádně hrát za reprezentaci je paráda, jde zkrátka o něco úplně jiného. Všechno kolem je v podstatě už profesionální."

Teď však musí Pilař i jeho spoluhráči řešit, jak se posunout v tabulce mezi silnější polovinu, a zajistit si play off. „Skupina je strašně vyrovnaná, dá se hrát s každým. Postup z první čtyřky je v našich silách. Tým na to má," věří hradecký útočník v obrat k lepšímu.

Junioři podobné starosti nemají, bojují totiž o soutěž níž a rádi by se poprali o extraligu. Za devátý měsíc roku stačili sehrát pouze čtyři utkání, která podle trenérů nejlépe vyšly Tomáši Šťastnému.

Čtyři góly a jedna asistence – to je bilance hokejisty, který v příštím týdnu oslaví 20. narozeniny. „Musím ještě zapracovat na střelbě. Mám hodně šancí, abych nasbíral ještě víc bodů," podotýká sebekriticky.

V první řadě mu ale pochopitelně jde o úspěch týmu, díky stoprocentnímu bodovému zisku tedy může být spokojený. „Ano, to jsem. Jen myslím, že bychom mohli mít lepší začátky zápasů. Nevím, jestli je to tím, že někdy hrajeme pozdě večer a někdy ráno," přemítá.

Pardubický odchovanec přišel do Hradce letos v létě. „Jako hráče ročníku 1992 nás už postupně vyhazovali, nechali si asi jen dva. Já jsem neměl kde hrát, tak jsem zavolal panu Říhovi, který mě pak vyzkoušel a vzal. Jsem rád, že tu můžu být. Nemám to z Pardubic daleko," těší Tomáše Šťastného.

Jako jeden z mála hráčů v týmů může porovnat juniorskou extraligu s ligou. „Extraliga je daleko rychlejší a techničtější. Liga je zase tvrdší a víc o bruslení," popisuje. (mv)