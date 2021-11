Nová nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR naštěstí program 13. kola krajské ligy na Hradecku nenarušla. O start v zápasech sice přišlo hned několik neočkovaných hokejistů, všechny týmy ale kádry dohromady daly.

Do posledního kola základní části jde v roli lídra tabulky celek Nového Bydžova. | Foto: Miloš Šálek

Předposlední dějství za sebou má hradecká skupina Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Po jejím odehrání se týmy z obou oblastí prolnou a pospolu budou bojovat o co nejlepší výchozí pozice pro play off. V něm se zase jednotlivé celky vrátí do svých revírů, kde se poperou o tituly krajských přeborníků.