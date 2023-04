Tenhle rekord jen tak někdo nepřekoná, možná už nikdy. Jakub Lev, v současnosti útočník hradeckého Mountfieldu, odehrál bez přerušení 659 zápasů, jeho úctyhodná série však končí. Zkušený útočník kvůli zranění nenastoupí do dnešního druhého duelu semifinále play off proti Vítkovicím. Ve výběru trenéra Tomáše Martince ho překvapivě nahradí Patrik Miškář.

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové, 4. dubna 2023, Ostrava. (střed) Jakub Lev z Hradce Králové a Patrik Koch z Vítkovic. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Lev začal svoji sérii v sezoně 2012/2013, tehdy s Plzní dokráčel až k mistrovskému titulu. Od té doby nevynechal jediný zápas, nastupoval i s lehčími zraněními. „V Plzni jsem hrál vedle legend Tomáše Vlasáka, Martina Straky, Jardy Modrého a nesmím opomenout Ondru Kratěnu. Tam jsem viděl, kolik toho hokeji obětují, v jakém zdravotním stavu jsou schopni nastoupit, a to mi pomohlo. Já jsem hráč ze staré školy, mám svoji rutinu, které se držím. Žádná kouzla v tom nejsou,“ říkal před startem letošního play off sám Lev.

Hradecká paráda proti Vítkovicím, takhle úspěšný v nájezdech nikdo nebyl

Mountfield pak ve čtvrtfinále vyřadil Liberec 4:1 na zápasy. Teď bojuje o postup do finále s Vítkovicemi, které včera porazil a ujal se vedení. Lev však v Ostravě utrpěl zranění v horní části těla a do dnešního mače nemůže naskočit.

Jedna neskutečná série sice končí, Hradec však může pomýšlet stále na titul. Pro Lva by to bylo symbolické, znovu po deseti letech zvednout nad hlavu nejcennější pohár, navíc by se s Mountfieldem rozloučil stylově, po sezoně se totiž vrací domů do Plzně.

Rekordní série



659 zápasů v řadě – Jakub Lev

593 zápasů v řadě – Petr Leška

428 zápasů v řadě – Petr Leška