Velká jména, hlavního soupeře, nejlepší klub v Evropě. Program, který zvládnou hradečtí hokejisté před začátkem extraligové sezony, je vskutku výživný.

„Trochu jsme upustili od těch klasických přátelských zápasů před sezonou, chceme všechny hrát s výbornými evropskými týmy a od začátku na krev,“ řekl klubovému webu trenér Tomáš Martinec.

Jeho slova potvrzuje pohled na jízdní řád srpna a začátku září. Proti Mountfieldu budou stát velikáni jako Spartak Moskva či Chabarovsk, v posledních letech nejlepší tým Evropy švédská Frölunda, k tomu (samozřejmě) sok největší – Dynamo Pardubice.

To vše zvládne mužstvo v rámci domácího Mountfield Cupu, pardubického Memoriálu Zbyňka Kusého, Ligy mistrů a dvou přípravných duelů navrch.

„Trenéři si přáli hrát především s těžkými zahraničními soupeři, protože s mužstvy z extraligy se vídáme celou sezonu. Myslím, že touto skladbou se nám to podařilo. Hlavní prioritou je odehrát těžká utkání a vyzkoušet co nejširší počet hráčů, abychom věděli, s kým můžeme do extraligové sezony počítat a s kým ne,“ vysvětlil generální manažer Aleš Kmoníček.

„Naše mentalita je taková, že pokud hrajete proti týmům z Česka, většinou zápasy nemají takový náboj a tempo. Hráči to berou trochu jinak než evropské týmy, které i tato utkání hrají nadoraz, a proto mají velkou kvalitu,“ doplnil Martinec.

První duel čeká tým 4. srpna proti Spartaku Moskva.

Letní program

Mountfield Cup: 4. 8. Spartak Moskva (18:00), 5. 8. Slovan Bratislava (18:00), 7. 8. Pardubice (18.00).

Memoriál Z. Kusého: 12. 8. Chabarovsk (18:00), 13. 8. Pardubice (19.00, PCE), 16. 8 o umístění (18.00).

Přátelské zápasy: 20. 8. Vídeň (16:00), 25. 8. Eisbären Berlín (16:00).

Liga mistrů: 30. 8. Cardiff (20:30, Cardiff), 1. 9. Frölunda (16:00, Frölunda), 5. 9. Cardiff (18:00), 7. 9. Frölunda (17:00).