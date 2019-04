To slovo použije několikrát. Rozdílový. Generální manažer hokejového Hradce Králové Aleš Kmoníček vidí nedostatek extra plejerů jako jeden z hlavních důvodů, proč Mountfield nepotrápil ve čtvrtfinále play off extraligy silné Brno a padl 0:4.

„Měli jsme málo rozdílových hráčů především v útoku a možná i na postu gólmana,“ tvrdí manažer.

Hradec se takové borce snaží sehnat. Zda se to povede, není jisté. „Na trhu nejsou,“ říká Kmoníček.

Je těžké získat špičkové posily, jako je brněnský útočník Peter Mueller?

My jsme letos vydali na platy méně peněz než v minulých sezonách. Měli jsme hodně mladých hráčů, kteří jsou logicky levnější. Pokud chceme v budoucnu titul, nebo hrát minimálně semifinále, bez rozdílových hráčů to nejde. Mladí kluci hráli dobře, ale v play off to sami neuhrají. Pokud chcete kvalitu, měl byste navýšit rozpočet.

Měli jste pochybnosti o kvalitě brankářské dvojice Jaroslav Pavelka - Brandon Maxwell?

Nejde o pochybnosti. Nebylo to tak, že by zklamali, domnívám se, že chytali maximum možného. Prospělo jim, že se střídali, neměli jisté místo a museli pracovat. Na druhou stranu ani jeden z nich nezavřel bránu na několik zápasů po sobě – tak to nebylo. Čiliak šel v Brně do brány a my mu gól nedali…

Pavelkovi i Maxwellovi končí smlouva. Co s nimi?

Ani jeden nebude v Hradci pokračovat.

V play off však minimálně bodově nezářily opory ze základní části, konkrétně Radek Smoleňák, Tomáš Vincour a Petr Zámorský.

Je to pravda, od zkušených hráčů jsem čekal víc. Vincour měl perfektní základní část, ukázalo se, že byl dobrý tah ho z Brna přivést. Ale v play off to nebylo takové, nebyl tím rozdílovým hráčem. To samé Petr Zámorský i Radek Smoleňák, na jejichž produktivitu jsme se mohli v základní části spolehnout. Smolda měl i trochu smůlu, že k sobě neměl parťáka, s nímž hrál celou sezonu - Petra Koukala. Sportovně ale musíme uznat, že Brno postoupilo zaslouženě.

Berete výsledek 0:4 jako neúspěch?

Neúspěchem bych to nenazval. Spíš je to zklamání a ponaučení do budoucna. Myslím, že jsme dostali nejtěžšího možného soupeře, byť to někomu po výsledcích v základní části nepřišlo. Ale od jejího konce se na straně Brna i na té naší hodně změnilo.

Myslíte především zranění Petra Koukala, Michala Dragouna, Mislava Rosandiče?

Ještě tam byl Lucas Lessio. Přišli jsme hlavně o kvalitní hráče. Myslím, že s nimi bychom sérii zdramatizovali. Chtěl jsem, aby to bylo výsledkově vyrovnanější, aby se hrálo víc utkání doma. Výkonnostně jsme na to měli, hráli jsme na hranici svých možností.

Jak tedy hodnotíte sezonu?

Asi můžeme být spokojeni, cíle jsme splnili. Samozřejmě, že se celkový dojem odvíjí od play off, ale my jsme od něj neměli žádná velká očekávání, i když jsme samozřejmě chtěli postoupit.

Probírala se ve vedení klubu možnost, že by skončil trenér Tomáš Martinec?

Někde jsem to zaslechl, ale je to nesmysl. Vůbec by se to neslučovalo s koncepcí, kterou jsme nastavili. Možná se mohlo v play off něco udělat jinak, ale v základní části předčil tým naše očekávání. A Tomáš ušil styl na hráče, které jsme zakomponovali. Bylo tam bruslení, dravost. Drtivá většina fanoušků i vedení byli spokojeni. Myslím, že výsledky a umístění v základní části je především práce Tomáše, jeho asistentů a samozřejmě hráčů.

Minulé léto se tým radikálně změnil. Jak to bude letos?

Bude klidnější. Odejdou cca tři útočníci, jeden obránce, brankáři. Zkusíme tým vhodně doplnit, a pokud to vedení schválí a uvolní prostředky, pokusíme se sehnat rozdílové hráče. V tuto chvíli však žádní, kteří by zapadli do naší koncepce a byli cenově dostupní, na trhu nejsou.