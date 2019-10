Celkem 217 metrů dlouhý vlak v úterý před půl devátou ranní naložil na pět stovek hradeckých hokejových fanoušků, k tomu celý tým i vedení klubu. Ti všichni společně, jedna velká výprava, odjeli na zápas Ligy mistrů do rakouského Grazu.

Zkrátka nastala pouť z Hradce do Hradce.

Fanoušci byli řádně vybaveni vším, co potřebovali. Pivo, světlice… Těmi po cestě pozdravili dva z největších rivalů. Ohnivé vzkazy vyslali k pardubickému Dynamu i brněnské Kometě.

„Určitě je to lepší, než se někde trmácet autobusem, navíc přes celou republiku, přece jen známe situaci na silnicích… Pro nás je fajn, že můžeme vzít fanoušky,“ říkal kapitán Radek Smoleňák. „Já jezdím vlakem celkem rád - žena má rodinu na Moravě a než se tam táhnout po D1, je pohodlnější naskočit do vagónu,“ usmál se.

Přichází velké jméno a Američan



Tři porážky v řadě v hokejové extralize si žádají reakci.

Hradec získal dva nové hráče. Ze Sparty přichází rychlobruslař Kevin Klíma, syn někdejšího československého reprezentanta a borce, který se proslavil v NHL. Ze zámoří pak dorazí zadák Conor Allen (na snímku vpravo), jenž hrál v minulé sezoně za Plzeň. Američan bude v Mountfieldu na dvouměsíční zkoušce.

„Kevin svým bruslením a přímočarostí hokeje zapadá do naší koncepce. Protože má Sparta přetlak v ofenzívě, Kevina uvolnila z kádru. Vzhledem k jeho talentu je to hráč s příslibem do budoucna,“ glosoval generální manažer Aleš Kmoníček.

Allenův příchod je pak reakcí na tom, že v týmu neuspěli na testu další dva beci – Švéd Philip Samuelsson a Tomáš Voráček. Navíc se zranil Oskars Cibulskis.

„Hledali jsme někoho zkušeného, ale žádný vhodný český hráč na trhu není,“ vysvětlil volbu Kmoníček.