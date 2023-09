Pochvalu si od trenéra Tomáše Martince po výhře 5:3 nad Libercem vysloužil celý tým, jeden výkon přesto vyčníval. Slovenský forvard Oliver Okuliar se v utkání blýskl hattrickem a asistencí. V divácky atraktivním zápase mohl dát branek mnohem víc, když ještě neproměnil trestné střílení a nastřelil brankovou konstrukci. Mountfield je po úvodních dvou extraligových kolech stoprocentní a na předváděné hře může rozhodně stavět.

Oliver Okuliar se snaží zakončit v utkání proti Liberci. | Foto: Lubomír Douděra

Po druhé třetině v přestávkovém rozhovoru, který se promítal na kostce, prohlásil Okuliar za stavu 3:2 pro Lvy, že bude spokojený až s konečnou výhrou. A po zápase, který třemi trefami řídil, byl. „Vyhrálo se, takže já jsem spokojený se třemi body,“ potvrdil.

Rodák z Trenčína zápas odšpuntoval už po 70 vteřinách hry, to využil zaváhání libereckého obránce a prostřelil krajana Hrenáka. Následně po vyrovnání Tygrů neproměnil trestné střílení, když mu nevyšel bekhendový blafák. „Utkání mohlo vypadat úplně jinak, kdybych nájezd proměnil. Podívám se na to na videu a musím se z toho do příště poučit, abych to v dalších zápasech dal,“ vyčítal si Okuliar. Východočeši po brance Šťastného i tak vyhráli první třetinu 2:1.

Hradec přestřílel ve strhujícím zápase Liberec, hattrickem ho ozdobil Okuliar

Prostřední část vycházela mnohem lépe hostům, kteří nejprve po druhé brance Flynna vyrovnali. „Liberec hru otáčel, měl mnohem více šancí a byl lepší. Zápas nám v tu chvíli trochu utekl. Důležité bylo, že jsme se dostali do vedení osmnáct vteřin před koncem třetiny,“ uvedl třiadvacetiletý hokejista, který v početní výhodě střelou pod břevno dal na 3:2.

Nutno podotknout, že hlavně během druhé dvacetiminutovky Hradec podržel gólman Bartošák. „Chytá excelentně. Za mě máme asi nejlepší dvojici v lize. I na tréninku se jim těžko dávají góly. I další brankáři v soutěži jsou vynikající, ale my si musíme vážit toho, že máme Páťu v bráně. Drží nás, když to potřebujeme,“ pochválil parťáka Okuliar.

Svěřenci trenéra Filipa Pešána však našli odpověď i potřetí. Ve 48. minutě se po přečíslení prosadil Birner a začínalo se od nuly.

Okuliarova formace měla však den, když se postarala i o vítěznou branku. Tamáši přesným pasem našel hokejku Jergla, který dal na 4:3. A domácí diváci byli ve varu. Zápas se jim bezpochyby musel líbit. Jeho hrdina v něm i tak viděl mouchy. „Bylo tam dost chyb, ale vítězství je důležité. Teď už se nikdo nebude dívat na to, jak jste vyhráli.“

Svoje gólové představení Okuliar uzavřel stylově střelou do prázdné branky z vlastního pásma. „Máme dobrého centra, takže by to vhazování vyhrál a vyhodili bychom znovu. Prostě jsem to zkusil. Je to i o sebevědomí. Možná bych to v jiném zápase nestřílel, jen bych to jednoduše vyhodil,“ odpověděl na dotaz, zda se nebál případného icingu a návratu hry zpět před vlastní branku.

Po pojistce si mohl vychutnat ovace od hradeckých příznivců, kteří ho během děkovačky několikrát vyvolávali. „Jsou skvělí, mám je fakt rád. Velice si vážím toho, že mě takhle vyvolávali a zatleskali jsme si spolu. Jsem rád, že jsme jim výhrou udělali radost,“ uzavřel Okuliar.