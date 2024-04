Hokejový Mountfield HK přichází o nejproduktivnějšího hráče letošní sezony. Slovenský útočník Oliver Okuliar si výbornými výkony na východě Čech řekl o místo ve slavné NHL. Nováčkovskou smlouvu podepsal v organizaci amerického klubu Florida Panthers!

Oliver Okuliar | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Rodák z Trenčína od začátku působení ve městě pod Bílou věží ukazoval svoje kvality, pro trenéra Tomáše Martince a generálního manažera Aleše Kmoníčka to byla jednoznačně trefa do černého. Okuliar hned v první sezoně v české nejvyšší soutěži nasbíral jednačtyřicet bodů.

S Mountfieldem se navíc probojoval až do finále a byl to právě on, kdo vstupenku do boje o zlato zařídil, když dal vítěznou branku v sedmém utkání semifinále na ledě Vítkovic.

Loni v létě už se o jeho odchodu do zámoří velmi nahlas mluvilo. Třiadvacetiletý hokejista však nakonec zůstal a přesto, že sezona byla z hradeckého pohledu trochu jako na houpačce, on vyčníval. Od startu extraligové sezony Lvy střelecky táhl a nakonec až do posledního kola základní části bojoval o korunku pro nejlepšího střelce. Nakonec z toho i s play off bylo 47 kanadských bodů (24+23).

Východočeši přichází o nejproduktivnějšího hráče i velkou personu. Podpis v nejlepší hokejové lize je však skvělou vizitkou pro celý klub.

„V prvé řadě je potřeba říct, že jsme to Oliverovi všichni přáli. Splnil se mu sen, se kterým vlastně do Hradce přišel. Jsem rád, že i my jsme mu mohli být nápomocni při jeho cestě do NHL,“ uvedl generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

Pro Okuliara vypadnutím ve čtvrtfinále play off s Pardubicemi sezona nekončí. V těchto dnech bojuje o místo v dresu slovenského národního týmu pro světový šampionát, který se hraje v květnu v Česku. Jeho šance na to, aby si na něm zahrál jsou bez diskuze veliké. Následně už se bude chystat na další velkou výzvu ve své hokejové kariéře.

„Rád bych mu poděkoval za jeho výkony, které předváděl v našem dresu. Je také potřeba říct, že Oliver zanechal v našem klubu nesmazatelnou stopu a já osobně mu přeji, aby mu jeho nové angažmá vyšlo, vyhýbala se mu zranění, a aby se v NHL prosadil,“ dodal pro klubový web Kmoníček.