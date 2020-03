Vítězství v základní části, pak prohra v sedmém utkání čtvrtfinále. I v dnešním programu Archivu Z připomene sportovní kanál České televize další zápas z pardubické historie (sobota, 15.45 hodin). Ten z března 2004, v němž Pardubice doma podlehly Plzni 1:5. A sezona pro ně skončila předčasně.

Hokejista Jaroslav Kudrna. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

„Vím, že to pro nás bylo šílené. Nevím, co se tam stalo, na Plzeň jsme moc neuměli,“ vrací se do minulosti tehdejší pardubický útočník Jaroslav Kudrna, který už v Deníku vzpomínal na finálovou sérii s pražskou Slavií o rok dříve.