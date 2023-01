Tohle osmifinále bude bavit. Hokejisté Nové Paky a Trutnova se už před první vzájemnou bitvou v sérii netajili, že pro postup do dalšího kola udělají maximum. Slib splnili hned na úvod vypjaté série. Na ledě Bruslařů se v sobotu podávalo parádní drama.

Krajská liga, osmifinále – 1. zápas

Nová Paka – Trutnov 5:4sn

To byla bitva! Do Nové Paky dorazil blízký rival z Trutnova a od úvodních minut se bezmála tři stovky hokejových fanoušků měly na co dívat. Hosté přijeli v silně okleštěné sestavě s pouze dvěma kompletními útoky, přesto se vedení ujali už po 97 odehraných vteřinách. Autorem branky byl René Mach a domácí tak museli brzy dohánět ztrátu.

Z hvězdného útoku Smékal - Šimoníček - Vondráček měli Trutnovští v utkání k dispozici jen druhého jmenovaného.Zdroj: Petr Čepek

Následovala navíc dvě vyloučení nervózních Bruslařů, chvíli na to, co ale tým oslabení přečkal, udeřil po přihrávce Dvořáka agilní Hnik – 1:1. Následovala celá řada vyloučení na obou stranách a jen za první třetinu oba celky nastřádaly společně devět dvouminutových trestů (5:4).

Do prostřední části vstoupili dalšími dvěma přesilovkami domácí, v oslabení jim ale ujel Luštinec a stejný hráč ve 30. minutě využil dvojnásobnou přesilovku svého mužstva.

Přicházely další tresty, v pěti na obou stranách se utkání takřka vůbec nehrálo. A v této fázi duelu tento obraz hry svědčil více hostům, kteří v čase 39:26 další proměněnou přesilovkou odskočili do náskoku 1:4!

Leč ani takové vedení Trutnovským výhru na úvod série nepřineslo. Už po patnácti odehraných vteřinách závěrečné periody totiž vrátil domácí do hry Dvořák a chvíli na to Bruslaři využili dvě nabídnuté početní výhody – 4:4.

Rázem se začínalo od nuly. Hosté ve zbytku normální hrací doby i ve finiši prodloužení nevyužili další čtyři přesilové hry a doplatili na to při samostatných nájezdech, v nichž byl střelcem vítězné branky favorita Kindyshev.

Další duel této pikantní série je na programu až v pátek na trutnovském ledě, již dnes odstartuje zbylých sedm sérií.

Fakta – branky a nahrávky: 8. Hnik (J. Dvořák, Malík), 41. J. Dvořák (Suvorov, Bondar), 44. Hric (Kotyza), 47. J. Dvořák (Malík, Suvorov), rozh. náj. Kindyshev – 2. Mach (Z. Křížek), 27. Luštinec (Šimoníček), 30. Luštinec (L. Junek, L. Vácha), 40. Šimoníček (Chytráček). Rozhodčí: J. Pecha – O. Rezek, F. Šesták. Vyloučení: 15:10. Využití: 2:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 289. Třetiny: 1:1, 0:3, 3:0 – 0:0. Stav série: 1:0.

BK Nová Paka: M. Mahdal (Kundrík) – R. Pour, Leder, Murashov, Klust, Pekárek, D. Vrba, A. Suvorov, Kotyza – J. Trejbal, M. Mach, Hnik, Bondar, Kindyshev, J. Dvořák, Horyna, Hric, Fišar, D. Malík, Nevyhoštěný, Fedulov. HC Trutnov: Pluháček (Chrenko) – Z. Křížek, P. Chaloupka, Mostecký, L. Vácha, J. Zákravský, L. Junek – J. Vognar, Luštinec, Chytráček, M. Rada, Oppelt, Šimoníček, R. Mach.

Nedělní program: Stadion Nový Bydžov – HC Opočno, HC Litomyšl – HC Spartak Polička, TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Náchod, HC Kohouti Česká Třebová – HC Hlinsko, HC Jaroměř – TJ Orli Lanškroun, HC Chrudim – SK Třebechovice pod Orebem, HC Slovan Moravská Třebová – HC Spartak Choceň.