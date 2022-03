Fakta - branky a nahrávky: 32. Holec (Vondrka, Percy), 60. M. Hanzl (Percy, Pech), 60. Pech (J. Ondráček) – 16. O. Vála (Camara, Matýs), 27. Říčka (Cienciala, R. Kousal). Rozhodčí: Jeřábek, Svoboda – Ondráček, Zíka. Vyloučení: 8:7. Využití: 0:1. Diváci: 6421. Třetiny: 0:1, 1:1, 2:0. Stav série: 2:0. HC Motor České Budějovice: Hrachovina – Percy, Piskáček, Bučko, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Štich – J. Ondráček, Pech, Abdul – Valský, J. Novotný, D. Voženílek – Gulaš, Holec, Vondrka – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. HC Dynamo Pardubice: Frodl – J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, O. Vála, Hrádek, J. Kolář, Nedbal – A. Musil, Poulíček, Blümel – Cienciala, R. Kousal, Říčka – Camara, Paulovič, Matýs – O. Rohlík, Anděl, Koffer.

Dynamo vstoupilo do druhého utkání stejně, jako opustilo to první. V útočném pásmu soupeře.

Do první velké šance se protlačil Cienciala, ale ve finále mu puk sklouzl z hole. Hosté si vše vynahradili v závěru první periody. Camara na sebe natáhl dva hráče a po jeho přihrávce do volného prostoru našel sváteční střelec Vála skulinu mezi betony Hrachoviny.

Od druhé třetiny Motor zapnul na vyšší obrátky. V obrovské příležitosti se ocitl Šenkeřík, ale poprvé mu nesedl puk na hůl a při druhém pokusu nezvedl puk nad ležícího Frodla. Pardubickým pomohla na koně zkrácená přesilovka. Cienciala objevil krátkou přihrávkou svého dvorního střelce a Říčka poslal svůj tým do slibnějšího vedení. Budějovičtí se vrátili do zápasu krátce za polovinou střetnutí. Na Holce při dorážce zívala odkrytá brána.

Hned v první minutě závěrečné epochy zazvonil Poulíček na tyč. O čtyři minuty později ho napodobil Kousal. Za pět minut se jedovka stejného hráče zastavila pro změnu na druhé tyči. Domácí otevřeli hru, ale Říčka ani Rohlík své akce nedotáhli ke gólu. Dvě a půl minuty před koncem Jihočeši odvolali gólmana a Hanzl vyrovnal. Dynamu chybělo k výhře jednačtyřicet vteřin. To ale nebylo vše. Zelektrizovaní domácí se vrhli ještě jednou do obranného pásma a devět vteřin před klaksonem dokonali nevídaný obrat. Puk zpoza zadní čáry poslal o záda Frodla do sítě Pech!