Drtivou kanonádou zakončili hokejisté Hradce Králové předsezónní přípravné období. Ve druhém zápasy v rakouském hlavním městě porazili svěřenci trenéra Tomáše Martince Vídeň Capitals rozdílem třídy 7:0. Nulu udržel v generálce na ostrý start extraligového ročníku gólman Patrik Bartošák. Góly si mezi sebe rozdělilo sedm střelců!

Hradec v extraligové generálce přejel Vídeň Capitals. | Foto: Martina Bednar

Hradecký Mountfield proti Capitals navázal na výhru nad maďarským celkem Fehérvár AV19 (5:4 po prodloužení) z předchozího dne. V generálce naskočil teprve do druhého zápasu v přípravě gólman Patrik Bartošák a svému týmu pomohl k druhé výhře. Poprvé se na ledě ukázal obránce Bohumil Jank, jenž se vrátil po zranění.

„Musím říct, že jsem byl celkem překvapený z toho, jak koleno drželo. Během celého zápasu nebyl ani jediný moment, kdy by mě v něm něco zabolelo. To jsem popravdě ani nečekal. Všechno bylo naprosto v pořádku,“ řekl v rozhovoru pro klubový web navrátilec do hradecké sestavy Bohumil Jank.

Lvi o výhře rozhodli už v první třetinu, kterou opanovali jasně 4:0. Už po 40 vteřinách hry otevřel skóre obránce Blain. Na začátku třetí minuty se prosadil další kanadský hokejista Lalancette a do první sirény se to povedlo ještě Okuliarovi a Miškářovi. „ Utkání se pro nás výsledkově vyvíjelo velmi dobře, ale všechno pramenilo z toho, jakou práci odváděli útočníci. Odváděli neskutečný kus práce, neustále po nich chodili, pořád napadali,“ chválil parťáky Jank.

Prostřední části kralovali zase gólmani, kteří za sebe nepustili jediný puk, hlavně tedy domácí Stéen, jenž čelil 24 střelám z hokeje Mountfieldu.

Co se nepovedlo v druhé třetině, dokonali Lvi v té závěrečné. Nejprve na 5:0 zvýšil slovenský forvard Tamáši. Definitivní tečku za zápasem udělali v 51. a 52. minutě skórující Eberle s Jerglem. „Jsem rád, že se nám generálka povedla. Tým ukázal sílu a to, že může hrát s kýmkoliv,“ pochvaloval si hradecký trvďák.

Vídeň – Hradec Králové 0:7



Fakta – branky a nahrávky: 1. Blain, 3. Lalancette (Perret), 15. Okuliar (Tamáši, Jergl), 17. Miškář (R. Pavlík), 46. Tamáši (Perret), 51. Eberle (Miškář, R. Pavlík), 52. Jergl (Tamáši). Rozhodčí: Hronský, Sternat – Bärnthaler, Durmis. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Třetiny: 0:4, 0:0, 0:3. Vídeň Capitals: Stéen – Heinrich, Warg, Fischer, Brunner, Hackl, Drugge, Posch, Pallierer – Cheek, Ticar, Hartl – Antal Wallner, Preiser – Kainz, Eriksson, Zusevics – Steigler, Kromp, Piff. Trenér: Habscheid. Mountfield HK: Bartošák – Marcel, Freibergs, Kalina, Blain, Pavelka, F. Pavlík, Gaspar, Jank – R. Pavlík, Miškář, Eberle – Okuliar, Tamáši, Jergl – Perret, Lalancette, Smoleňák – Zachar, Pilař, Chalupa – Pajer. Trenér: T. Martinec.

Teď už hurá na extraligu, která začíná v pátek. Východočeši navíc startují atraktivním duelem v Brně, kde od 18 hodin vyzvou Kometu. První domácí mač si fanoušci užijí v neděli. To Hradec přivítá od 16.00 tradičního soka z Liberce. „Těšíme se hrozně moc, protože když si to vezmete, tak příprava je strašně dlouhá. Léto je vůbec o velké dřině a ladění detailů. V pátek už to všechno vypukne a následně se ukáže, co jsme všechno dokázali dát dohromady, a jak jsme na tom,“ uzavřel Jank.

Jízdní řád přípravy

Hradec Králové

Mountfield HK - SC Marimex Kolín 4:6

Mountfield HK - HC 05 Banská Bystrica 6:1

Mountfield HK - Vienna Capitals 4:1



Turnaj Sursee (Švýcarsko)

EV Zug - Mountfield HK 5:2

Genève-Servette Hockey Club - Mountfield HK 6:3

Hockey Club Ambrì-Piotta - Mountfield HK 1:5



Hradec Králové

Mountfield HK - Eisbären Berlin 4:1



Dvojutkání ve Vídni

Fehérvár AV19 - Mountfield HK 4:5 po prodloužení

Vienna Capitals - Mountfield HK 0:7