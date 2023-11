Potvrzeno! Bartošák v Hradci končí, nechodil na tréninky. Klub shání náhradu

Do puntíku se potvrdila pověst, která mu předchází. Co na tom, že je Patrik Bartošák skvělým gólmanem, když to většinou nedopadne dobře. Ne jinak tomu je v Hradci Králové, kde končí už na konci listopadu. Oficiální důvod? Opakované absence. Obě strany se tak dohodly na předčasném ukončení smlouvy. Mountfield hledá nového brankáře.

Patrik Bartošák v Hradci končí. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš