Případ zahalený tajemstvím. Gólman Patrik Bartošák očividně lítající v dalším průšvihu, je od soboty postavený mimo hradecký kádr. Pořád se sice přesně neví, co je za problém. „Pravý důvod jsme se nedozvěděli,“ přiznal na klubovém webu i generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček. Ale kontroverzní hokejista porušil smlouvu tím, že se nedostavil na trénink a následně ani na zápas. Oficiální prohlášení není venku, ale vše mluví za to, že dny třicetiletého gólmana na soutoku Labe a Orlice jsou sečteny.

Patrik Bartošák vychytal v letošní sezoně nulu v Litvínově. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Konec Bartošáka v Hradci?

Podle všeho ano. Známý průšvihář nenastoupil do pátečního duelu s Kladnem, v pátek měl prý havarovat. To klub sice nepotvrdil, ale vyřadil ho z kádru kvůli tomu, že zazdil trénink i zápas. Následně chyběl v nedělním derby. „Ano, mapujeme hráčský trh,“ uvedl Kmoníček. Po posledních "nepříjemných" událostech se tak hledá náhrada.

Přešlap = Velké ponaučení

Bartošák svoje nesporné hokejové kvality na východě Čech do puntíku potvrdil. Od začátku předváděl mezi třemi tyčemi úctyhodné výkony. Vychytal nejvíce čistých kont napříč extraligou (4). Jak se však už po několikáté ukázalo, jenom to nestačí. „Je to velké ponaučení, i když doba, co sekal latinu byly dva roky,“ napsal generální manažer na dotaz, zda nebylo zbytečným rizikem, podepsat hráče s problémovou minulostí.

Lukáš si získal fanoušky

Brankář Jan Lukáš měl v Hradci plnit roli jasné dvojky za Bartošákem, když se do české extraligy vrátil po nevydařeném angažmá ve Finsku. Do branky však musel mnohem dřív, než kdokoliv (i on sám) čekal. Rodák z Olomouce šanci chytil za pačesy. Nejprve vychytal výhru nad Kladnem, poté sice nezabránil porážce v Pardubicích, ale přes čtyři inkasované góly podal parádní výkon.Fanoušci ho po zápase velebili, on zase ukázal, že by mohl být jedničkou.

Na druhou stranu Hradec potřebuje za každou cenu dalšího brankáře, který by měl být minimálně na úrovni Lukáše. „V tuto chvíli extrémně kvalitního gólmana zřejmě neseženeme, takže budeme chtít sehnat kvalitního a bude chytat ten lepší,“ upřesnil Kmoníček na další z dotazu fanoušků a zároveň nepřímo potvrdil konec Bartošáka.

Hledání náhrady

V rozjeté sezoně je určitě těžký oříšek najít kvalitního gólmana. Jedno jméno se ale nabízí - Matěj Machovský. Mountfield dotáhl v loňském play off až do finále a i přesto, že Hradec měl už dávno podepsaného Bartošáka a v týmu Fina Henriho Kiviaha, ve hře bylo i jeho setrvání na soutoku Labe a Orlice s tím, že by se o svoje místo v kádru porval. Nakonec zvolil Vítkovice, které loni předváděly skvělý hokej. Jenže letos je to úplně jiná písnička. Ridera i Machovský se trápí, celek z Ostravy se potácí u dna tabulky a atmosféra v klubu není ideální. I proto se o jeho jméně mluví. „Mohla by to být jedna z variant, ale je hráčem Vítkovic a ty rozhodují,“ přiznal Kmoníček.

Co bude s Bartošákem by klub měl oficiálně oznámit v nejbližších hodinách. „Konečné rozhodnutí učiníme brzy a dozví se ho jako první hráč a jeho agent,“ přiblížil fanouškům následující počínání klubu hradecký funkcionář.