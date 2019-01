Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové se dnes představí na Spartě, dojde i na souboj Martinec vs. Martinec.

Mountfield HK: Tomáš Martinec | Foto: DENÍK/Michal Fanta

Z jara má s bráchou Patrikem nevyrovnané účty. Sparta tehdy vyřadila Mountfield ve čtvrtfinále play off suverénně 4:0.

TOMÁŠ MARTINEC má teď ale jiné starosti, než řešit sourozeneckou rivalitu. Mountfield má na úsvitu extraligy starosti sám se sebou. A mladší z bratrů to dobře ví. „Dostáváme moc gólů. Hlavní příčinou je veliký počet vyloučených," nespokojeně vrtí hlavou asistent hlavního kouče Petera Draisaitla.

Jaké převažují dojmy ze hry mužstva?

Dobrá otázka… (usmívá se) Dojmy jsou rozpačité. Střídáme dobré chvilky s těmi horšími. Všichni víme, že naše výkony nejsou optimální, ale věříme, že se budeme postupně zlepšovat.

Na druhou stranu máte sedm bodů. To je pozitivní, ne?

Určitě. Stojíme stále na začátku soutěže, všechna mužstva mají spoustu sil, liga je strašně vyrovnaná. Ani favorité všechno nevyhrávají. Ano, máme sedm bodů, s tím jsme celkem spokojení, ale na to nesmíme zase tolik koukat. Musíme dělat postupné krůčky a pořád se zlepšovat. Pokud se nám to povede, body sbírat budeme.

Hledáte cestu, jak být v zápasech víc konzistentní?

Asi tak. Všechno si musí teprve sednout. Bohužel nás limitují zranění některých klíčových hráčů (Frühauf, Šimánek pozn. aut.). Do mužstva potřebujeme dostat větší klid a pohodu.

Neděsí vás dezorganizace v obranných řadách, kterou jste nabídli ve všech čtyřech odehraných zápasech?

Musíte si uvědomit, že je začátek ligy. Všechny týmy dělají spoustu chyb, nás nevyjímaje. Každopádně o našich problémech moc dobře víme.

Jde o velké množství inkasovaných branek? V Hradci to v uplynulých dvou sezonách nebývalo zvykem…

Je pravdou, že gólů dostáváme hodně. Hlavní příčinou je veliký počet vyloučených. Většinu gólů jsme dostali v oslabení. V první řadě musíme přestat zbytečně faulovat a hrát víc v pěti.

Přijde mi, že všichni se snaží na ledě vymyslet něco hezkého a hokejového. Upřednostňují to před jednoduchým řešení už tak složitých situací. Souhlasíte?

Tým se obměnil, přišli sem hráči s určitou útočnou kvalitou a jsme více ofenzivně ladění. To je jedna strana mince. Ta druhá je, že na obraně musíme pracovat a bezpodmínečně ji zlepšit. To platí bez výjimky pro celý tým.

Kudrna s Pilařem, kteří dostali v Liberci desetiminutové osobní tresty za nesportovní chování, byli vedením pokutováni. Je to výstraha i pro ostatní, že takhle by to nešlo?

Liberec jsme probrali a vyřešili tímto způsobem. Myslím, že kluci si to uvědomili. Teď už to bude jen lepší. Na obhajobu hráčů musím říct, že rozhodčí by mohli být k takovýmto hráčům malinko schovívavější, měli by s nimi víc komunikovat a ne je hned trestat.

Dnes se představíte na Spartě, která v úvodu extraligy vyjma zápasu v Karlových Varech vypadá hodně silně a sebevědomě. Máte stejný dojem?

Ano. Je to velký favorit. Má výborný tým a předvádí skvělý hokej včetně utkání v Champions league. My tam ale jedeme vyhrát.

Utáhnete proti tak těžkému soupeři šrouby vzadu?

Ne. Spíš bych to řekl tak, že budeme chtít zlepšit disciplínu, obrannou hru celého mužstva, ale prezentovat se svým hokejem.

Poprvé v roli plnohodnotného asistenta se postavíte bratru Patrikovi, který na Spartě funguje v roli sportovního ředitele. Bude to pro vás výjimečné utkání?

V tomto ohledu ne. Už samotná utkání se Spartou jsou výjimečná.

Bratrskou rivalitu neřešíte?

Neřekl bych. O hokeji se samozřejmě bavíme. Přeju jemu i Spartě, aby se jim dařilo. Ale v pátek budeme soupeři a já tam chci vyhrát.



Dolujete ze sebe, co se děje na Spartě a naopak Patrik vyzvídá, jaké problémy trápí Hradec?

Spíš všeobecně řešíme hru našich týmů. Nic zvláštního vám neřeknu, je to stejné jako dřív.

Zmínil jste zraněné klíčové hráče. Sestava se tedy bude od posledního utkání lišit?

Ano. Do první formace vedle Kudrny a Knotka jsme zařadili Jardu Bednáře. Do sestavy se vrací Jirka Vašíček a v brance bude pravděpodobně Adam Svoboda.