Hradec Králové - Byli jasným favoritem, jenže na ledě to tak nevypadalo. Hokejisté Hradce zdolali ve 32. kole extraligy Karlovy Vary po boji 3:2.

Hlavní vliv na to měla stoprocentní úspěšnost v přesilových hrách a výkon brankáře Jaroslava Pavelky. Ten sice neudržel třetí čisté konto na domácím ledě v řadě, ale zaslouženě byl vyhlášen mužem utkání.

Hradec začal náporem, řadou šancí. Nakonec to na sebe vzal nejlepší střelec Tomáš Vincour, jenž v 6. minutě zblízka otevřel skóre. Byl to nádech naděje, že vše půjde hladce. Jenže bylo to jinak. Vary kousaly - a hodně.

Hned minutu po prvním gólu vyrovnaly šikovnou tečí a zlobily Hradec. Nevypadalo to, že přijel 12. mančaft ligy.

Proto bylo klíčové, že ve druhé části zavřel bránu Jaroslav Pavelka. Domácí gólman chytil tři samostatné nájezdy, naopak Hradečtí byli efektivní. Skórovali v přesilovce Lukáš Cingel a dorážkou Petr Koukal.

Hosté ve třetí třetině sice snížili, ale Pavelka víc nedopustil.

Hradec Králové - Karlovy Vary 3:2

Fakta - branky a asistence: 6. Vincour (Zámorský, Koukal), 22. Cingel (F. Pavlík, Rosandić), 31. Koukal (Smoleňák) – 7. Gríger (Plutnar, Šenkeřík), 44. Flek (T. Rachůnek, Šenkeřík). Rozhodčí: Úlehla, Jeřábek - Kis, Špůr. Vyloučení: 4:2. Využití: 2:1. Diváci: 4904. Třetiny: 1:1, 2:0, 0:1.

Mountfield HK: Pavelka – Zámorský, Linhart, Graňák, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Dragoun, Rákos.

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný – Šenkeřík, Plutnar, Kozák, Kovačevič, M. Rohan, Sičák, Šafář – Flek, Gríger, T. Rachůnek – Kohout, R. Vlach, O. Beránek – Gorčík, Skuhravý, Stloukal – Lapšanský, Balán, T. Mikúš.

Výsledky, pořadí, program

Hokejová extraliga – další výsledky 32. kola: Plzeň – Pardubice 11:1, Litvínov – Olomouc 1:4, Vítkovice – Zlín 6:1, Brno – Třinec 4:1.

Tabulka:

1. Třinec 30 18 2 2 8 90:61 60

2. Liberec 30 17 2 3 8 104:80 58

3. Hradec Králové 32 15 5 3 9 91:76 58

4. Vítkovice 33 17 1 3 12 84:79 56

5. Brno 32 14 4 3 11 91:86 53

6. Plzeň 30 13 4 4 9 94:65 51

7. Olomouc 31 14 2 4 11 76:80 50

8. Litvínov 32 14 2 1 15 77:79 47

9. Ml. Boleslav 32 15 0 1 16 73:74 46

10. Sparta Praha 31 11 5 1 14 84:86 44

11. Zlín 32 12 2 3 15 87:95 43

12. Karlovy Vary 30 11 2 1 16 84:86 38

13. Chomutov 31 8 1 3 19 71:100 29

14. Pardubice 32 6 2 2 22 64:123 24

Další program - dohrávka 32. kola: Liberec – Mladá Boleslav (sobota, 14.00); 33. kolo - neděle, 15.00: Třinec – Litvínov, 15.30: K. Vary – Liberec, Chomutov – Vítkovice, Zlín – Plzeň, 16.00: Mladá Boleslav – Pardubice, 17.00: Olomouc – Sparta, 18.20: Brno – Hradec Králové (ČT Sport).