/FOTO/ Původně zamýšlenou přihrávku proměnil ve vítěznou trefu. Gól ze 33. minuty byl vítězný, hokejisté Hradce vyhráli na pardubické půdě 2:1. Jako autor gólu byl uveden obránce Filip Pavlík.

Hokejová extraliga: HC Dynamo Pardubice - Mountfield HK. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

„Viděl jsem spoluhráče před brankou, tak jsem mu to chtěl přihrát, ale trefil jsem domácího hráče, myslím do kolena, ten si puk srazil do brány. Se štěstím, ale počítá se. Můžeme být rádi, že se to přiklonilo na naši stranu,“ popisoval bek Mountfieldu.