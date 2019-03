V pekelném tempu pokračují boje ve druhé lize mužů. Zatímco ve středu dopsala svůj poslední díl dlouhodobá základní část, již v sobotu odstartuje očekávané play off.

Vrchol sezony se letos bude týkat jen jednoho ze tří východočeských účastníků. Hokejisté Trutnova a Dvora Králové neprošli sítem hodně našlapané skupiny Střed,ve které obsadili pátou respektive šestou nepostupovou příčku.

I tak se v dosavadním průběhu sezony bylo na co koukat. Ozdobou 42 odehraných kol byla jednoznačně podkrkonošská derby. Hrálo se jich celkem 12 a navštívilo je dohromady takřka patnáct tisíc diváků. Rekordní počet se sešel ve 40. kole při souboji Trutnova s Vrchlabím. Výhru domácího celku 4:2 sledovalo úctyhodných 2025 lidí!

Podkrkonošské trio chloubou druhé ligy

Přes tisíc diváků se sešlo při dalších jedenácti zápasech soutěže a pokaždé u toho byl minimálně jeden reprezentant východních Čech. To jen dokazuje, že účast podkrkonošského tria je pro druhou ligu doslova pýchou.

„Klobouk dolů, jakou atmosféru dokáží fanoušci vytvořit nejen při východočeských derby. Lidí tady v regionu chodí na hokej opravdu hodně. Hráče to vyburcuje k mnohem většímu nasazení a lepším výkonům. Hraje se nám o dost líp,“ pochválil například druholigovou kulisu v závěru základní části obránce dvorského HC Rodos Vojtěch Faltys.

Teď už ale bude jméno regionu vylepšovat pouze vrchlabský Stadion. Svěřenci tamního trenérského dua Baďouček & Hlaváč skupinu Střed ovládli a do prvního kola play off vlétnou na domácím ledě. Soupeřem jim bude čtvrtý tým skupiny Sever. Medvědi z Děčína si místenku ve vyřazovací části zajistili na poslední chvíli, když ve středu přehráli Bílinu a na páté nepostupové příčce zanechali tým pražské Kobry.

V základní části Vrchlabí nejprve padlo na severu Čech 1:5, odvetu vyhrálo 3:1.

Podkrkonošská derby zdobila vyrovnanost

Vrchlabí – Trutnov 5:1 a 0:3

Dvůr Králové – Vrchlab 3:4n a 3:4

Trutnov – Dvůr Králové 4:3 a 1:2p

Trutnov – Vrchlabí 7:0 a 4:2

Vrchlabí – Dvůr Králové 4:3 a 2:3

Dvůr Králové – Trutnov 6:1 a 6:2



Konečná tabulka Poháru Krkonošského deníku

1. Trutnov 8 4 0 1 3 23:24 13

2. Dvůr Králové 8 3 1 1 3 29:22 12

3. Vrchlabí 8 3 1 0 4 21:27 11



Základní část sezony 2018/2019 nabídl rovný tucet podkrkonošských derby. Celkem je navštívilo 14591 diváků, což v průměru činí 1216 lidí na jeden zápas! Rekordem bylo 2025 diváků (!) při souboji Trutnova s Vrchlabím ve 40. kole. Trutnov třikrát vyzrál na Vrchlabí, to zase třikrát porazilo Dvůr Králové, který třikrát přehrál Trutnov.



Tabulky základní části skupiny Střed

Konečná tabulka

1. Vrchlabí 38 24 3 1 10 138:86 79

2. Jablonec 38 23 2 2 11 172:128 75

3. Kolín 38 19 2 3 14 142:108 64

4. Nymburk 38 18 3 2 15 134:125 62

5. Trutnov 38 14 5 5 14 122:133 57

6. Dvůr Králové 38 15 3 4 16 144:135 55

7. Letňany 38 6 1 2 29 86:174 22



Tabulka doma

1. Vrchlabí 19 13 1 0 5 78:35 41

2. Jablonec 19 12 2 1 4 94:71 41

3. Dvůr Králové 19 11 1 2 5 79:59 37

4. Trutnov 19 9 3 2 5 69:61 35

5. Kolín 19 9 2 1 7 68:52 32

6. Nymburk 19 8 1 1 9 60:63 27

7. Letňany 19 3 0 2 14 40:101 11



Tabulka venku

1. Vrchlabí 19 11 2 1 5 60:51 38

2. Nymburk 19 10 2 1 6 74:62 35

3. Jablonec 19 11 0 1 7 78:57 34

4. Kolín 19 10 0 2 7 74:56 32

5. Trutnov 19 5 2 3 9 53:72 22

6. Dvůr Králové 19 4 2 2 11 65:76 18

7. Letňany 19 3 1 0 15 46:73 11



Program úvodního kola play off

Sobota 2. března, 18.00

Vrchlabí – Děčín



Pondělí 4. března, 18.00

Děčín – Vrchlabí



Středa 6. března, 18.00

Vrchlabí – Děčín



Případné další termíny (vždy 18.00)

Pátek 8. a neděle 10. března



Zbylé dvojice play off (Střed/Sever)

Sokolov – Nymburk

Jablonec n. N. – Mostečtí Lvi

Klatovy – Kolín