Oceláři s šestačtyřiceti body vévodí extraligovému pelotonu, Mountfield je jejich nejbližším pronásledovatelem na druhém místě, na svém kontě má o sedm bodů méně, avšak také o jedno odehrané utkání méně.

Uspět s Třincem, to je pro rozjetý Hradec, který devět z posledních deseti zápasů vyhrál a nyní drží čtyřzápasovou vítěznou šňůru, velká výzva. Lídr má v posledním období takřka stejnou bilanci. Bude to tedy boj kdo s koho.

Zatímco v neděli se Východočeši doma poměřili s posledním Zlínem, který povinně zdolali (4:1), nyní je čeká suverénně nejlepší mančaft posledních sezon.

„Bude to trochu jiný hokej. Třinec má výborné mužstvo, ale my mu saháme na paty a uděláme maximum pro to, abychom zvítězili. Chceme vyhrát a přiblížit se k němu v tabulce,“ říká odhodlaně hradecký útočník Aleš Jergl.

„Především v útoku mají Oceláři zkušené hráče a šikovné kluky, kteří se drží na předních příčkách kanadského bodování. Mají rovněž výborné přesilové hry, takže se na to musíme dobře připravit,“ burcuje Jergl svůj tým před velkým úterním tahákem.